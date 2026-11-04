Renault Grand Scenic è la monovolume 7 posti pratica e confortevole: motori, interni, dimensioni, dotazioni, prezzi e alternative a confronto.

La Renault Grand Scenic è la monovolume a 7 posti che ha saputo unire praticità familiare e uno stile personale. Rispetto alla Scenic “corta”, offre due sedili supplementari a scomparsa nel bagagliaio e un abitacolo più generoso, restando però piacevole da guidare per la sua categoria. È pensata per chi mette al primo posto spazio, comfort e versatilità, senza rinunciare a una dotazione di sicurezza completa.

L’attuale generazione è in commercio dal 2016 ed è stata aggiornata nel 2020. Negli ultimi anni di vita commerciale la gamma nuova è stata semplificata sul fronte dei motori, con il solo 1.3 TCe benzina da 140 CV; chi desidera un turbodiesel può rivolgersi con profitto al mercato dell’usato, dove non mancano i collaudati 1.5 e 1.6 dCi. La Grand Scenic si propone così come alternativa concreta a SUV e crossover per chi viaggia spesso in famiglia.

Abitacolo, spazio e qualità: la priorità è la vivibilità

Dentro, la Grand Scenic convince per la grande luminosità e per l’attenzione alle esigenze quotidiane. La plancia, ordinata, ospita il sistema multimediale R-Link 2 (fino a 8,7 pollici) e la leva del cambio in posizione rialzata, soluzione che libera spazio nel tunnel. L’abitacolo abbonda di vani: se ne contano 12 portaoggetti, incluso il cassetto frontale refrigerato. I sedili anteriori sono ampi e confortevoli, mentre la seconda fila scorrevole permette di modulare al meglio l’abitabilità.

La configurazione a sette posti è omologata: i due sedili supplementari sono ideali per brevi spostamenti o per ospiti occasionali. Con tutti i 7 posti in uso, il bagagliaio offre 189 litri; in configurazione 5 posti si passa a 533 litri (variabili in base alla posizione del divano). Abbattendo la seconda fila si raggiungono 1.737 litri, trasformando la monovolume in un vero furgoncino per i traslochi di famiglia. Ottima la visibilità, anche grazie al parabrezza sdoppiato; a richiesta, il tetto panoramico in vetro amplia ulteriormente la sensazione di ariosità.

Dimensioni, design e dotazioni: monovolume sì, ma con stile

La Renault Grand Scenic misura 4,63 m in lunghezza, 1,87 m in larghezza e 1,66 m in altezza, con passo di 2,80 m. È più lunga di circa 22 cm rispetto alla Scenic, ma le proporzioni restano equilibrate grazie al cofano corto, al parabrezza molto inclinato e ai cerchi da 20 pollici di serie, che riempiono i passaruota. La firma luminosa, con fari anche full LED, e la grande losanga al centro del frontale la rendono immediatamente riconoscibile; dietro spiccano portellone squadrato e soglia di carico a circa 68 cm, utile per le operazioni quotidiane.

La gamma prevedeva gli allestimenti Business e Intens. Già la Business offriva molto: avviso superamento corsia, clima bizona, cruise control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni, cerchi da 20” e infotainment R-Link 2 da 7”. La Intens aggiungeva fra l’altro fari full LED, sedili posteriori abbattibili elettricamente, cassetto refrigerato e alcuni dettagli di comfort. Tra gli optional spiccavano le barre sul tetto, gli pneumatici all-season e il tetto panoramico; il cambio automatico EDC a 7 rapporti comportava un sovrapprezzo dedicato.

Motori, consumi e guida: benzina TCe e Diesel d’occasione

Nel suo ultimo listino, la Grand Scenic nuova proponeva un solo benzina: il 1.3 TCe 140 CV, abbinabile a cambio manuale a 6 marce o all’EDC doppia frizione a 7 marce, con trazione anteriore. Il quattro cilindri turbo muove con disinvoltura oltre 1.500 kg di massa, con velocità massima di circa 194 km/h e uno 0-100 in circa 11 secondi (dati indicativi per il manuale). I consumi dichiarati si attestano attorno a 15,6 km/l, variabili in base a cambio e stile di guida.

Fino al 2020 erano a listino anche i Diesel, molto richiesti sul mercato dell’usato: il 1.5 dCi 110 CV, parco nei consumi (omologato intorno a 25 km/l), e il più brillante 1.6 dCi da 131 CV o in versione biturbo da 160 CV, capace di toccare i 200 km/h. Tutte le versioni sono a trazione anteriore. A livello omologativo, la gamma mostra valori indicativi tra 94 e 136 g/km di CO2 e consumi combinati di 3,6-6,1 l/100 km (ciclo NEDC ove applicabile).

Comportamento su strada e comfort

Per essere una monovolume lunga 4,63 metri, la Grand Scenic è piacevole e intuitiva. Lo sterzo risponde con progressività e l’assetto privilegia il comfort, filtrando bene le asperità. Il passo lungo aiuta in autostrada, dove la vettura scorre stabile; si possono percepire fruscii aerodinamici alle alte velocità, ma restano in linea con la categoria. La guidabilità è uno dei suoi punti forti, specie con il TCe 140 che ha coppia pronta per carichi completi.

Prezzi, mercato e concorrenti: dove si posiziona oggi

Il listino della Renault Grand Scenic partiva da circa 30.700 euro nell’ultima fase di commercializzazione. Sul fronte usato, le opportunità sono numerose: gli esemplari più datati (circa 2007) si trovano sotto i 2.000 euro, mentre le vetture del 2019 orbitano intorno ai 16.000 euro e quelle del 2022 possono sfiorare i 20.000 euro. I dati aggiornati mostrano che le immatricolazioni 2017 offrono il miglior rapporto prezzo/offerta con medie vicine a 11.099 € e un elevato numero di annunci disponibili.

Alternative dirette

Le rivali naturali sono le monovolume a sette posti come Citroën C4 Grand Picasso, Opel Zafira e Volkswagen Touran. Rispetto a molti SUV di pari lunghezza, la Grand Scenic offre più modularità, un accesso più comodo e un bagagliaio meglio sfruttabile, restando competitiva per dotazioni e comfort. Tra i pro spiccano praticità, spazio e guidabilità; tra i contro, l’assenza di Diesel sul nuovo negli ultimi anni e i fruscii avvertibili in autostrada. Per chi macina molti chilometri, le versioni dCi usate restano una scelta ragionata.