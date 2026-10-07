La Maserati Biturbo restomod firmata Automobili Modena riporta su strada la Shamal con una formula contemporanea: meccanica aggiornataassetto rivisto e interni analogico-digitali che omaggiano l’originale. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il carattere dell’icona degli anni ’80-’90, mantenendo le proporenze e i dettagli chiave, ma con tecnologie odierne.

Il risultato è una coupé dal look spigoloso, costruita rigorosamente a mano in 33 esemplari con un V6 biturbo da 3,0 litri, trasmissione automatica ZF a 8 rapporti e una taratura dell’assetto pensata per coniugare fedeltà estetica e prestazioni moderne. Gli ordini sono aperti; il prototipo è previsto per il primo trimestre 2025 e il prezzo parte da circa 600.000 euro.

Motori e prestazioni: il V6 biturbo da 500 CV

A differenza della Shamal d’epoca, equipaggiata con un V8 il restomod adotta il V6 3.0 biturbo derivato dalla Maserati Ghibli S. La scelta privilegia affidabilitàcoppia in basso e disponibilità di componenti: l’unità eroga 500 CV e 550 Nm trasferiti alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico ZF a 8 marce impostato per scalate rapide e progressione piena.

Con questa architettura, la Biturbo Shamal restomod dichiara 0-100 km/h in 5 secondi e una velocità massima di 290 km/h. L’erogazione è pensata per essere corposa ma gestibile, con una mappatura che valorizza la spinta dei due turbocompressori e riduce il ritardo tipico delle sovralimentazioni di vecchia scuola. Il sound viene enfatizzato da un impianto di scarico con quattro terminali (due per lato) integrati nell’estrattore.

Assetto, freni e ruote: taratura su misura

La base è quella della vettura originale, ma il telaio riceve un set completo di interventi. L’assetto viene aggiornato per migliorare la risposta in inserimento e l’appoggio in percorrenza, con una messa a punto che privilegia precisione e stabilità senza snaturare il carattere della Biturbo. L’impianto frenante è potenziato e integra ABS riprendendo la filosofia della Shamal di fine anni ’80, ma con componenti moderni e una modulabilità superiore.

La configurazione ruote-pneumatici adotta cerchi specifici e Pirelli PZero con misure differenziate: 225/40 ZR18 all’anteriore e 265/35 ZR18 al posteriore. Questa scelta ottimizza trazione e bilanciamento, sfruttando la coppia del V6 biturbo e riducendo il sottosterzo. L’insieme di gomme e assetto fornisce un comportamento più rigoroso rispetto all’originale, mantenendo però un margine di comfort adatto alla guida stradale.

Design e interni: fedeltà estetica, tecnologia discreta

Esterno: spigoli, muscoli e richiami iconici

Il linguaggio stilistico riprende le linee spigolose firmate all’epoca da Pierangelo Andreani cofano scolpito, fiancate con superfici tese e una coda alta sormontata da un alettone fisso avvolgente. I gruppi ottici a LED reinterpretano quelli della vettura originale, mentre la calandra il montante centrale il Tridente sui montanti posteriori e le maniglie sono dettagli volutamente filologici. L’estrattore incornicia i quattro scarichi accentuando la postura aggressiva.

Abitacolo: analogico nell’anima, digitale dove serve

All’interno domina uno stile retro-techvolante a tre razze senza paddle, strumentazione completamente digitale con grafica classica Maserati e assenza di schermo infotainment per preservare la purezza del layout. Al centro della plancia spicca il orologio ovale con i comandi di climatizzatore e luci posizionati in basso. Sul tunnel sono collocate la leva della trasmissione il freno a mano tradizionale e i comandi dei finestrini elettrici.

I sedili Recaro di taglio sportivo sono personalizzabili con diversi pellami e materiali. La combinazione tra grafica digitale e comandi fisici crea un’esperienza tattile coerente con l’epoca, ma con la funzionalità di oggi. La filosofia è chiara: integrare la tecnologia in modo discreto lasciando che la guida e i suoni meccanici siano protagonisti.

Produzione, ordini e prezzo: 33 unità artigianali

Automobili Modena realizza la Maserati Biturbo Shamal restomod con un processo artigianale limitato a 33 esemplari. Il prototipo è atteso entro il primo trimestre 2025 e gli ordini sono già aperti. Il prezzo di accesso si colloca attorno ai 600.000 euro con possibilità di ampia personalizzazione per interni e dettagli estetici. L’esclusività nasce dalla combinazione di fedeltà storica e ingegneria moderna destinata a collezionisti e appassionati alla ricerca di un restauro evoluto, senza compromessi sul carattere originale.