Rev’It! Photon e Altair: la moda outdoor per motociclisti

Stai cercando un outfit che unisca comfort e sicurezza per le tue avventure in moto? Photon e Altair di Rev'It! potrebbero essere esattamente ciò che ti serve.

Se sei un appassionato di motociclismo e stai cercando un look che unisca stile, comfort e protezione, allora i nuovi capi di Rev’It! potrebbero fare al caso tuo. Oggi parliamo di Photon e Altair H2O, due giacche pensate per chi ama l’outdoor e non vuole rinunciare alla sicurezza durante le proprie avventure in moto. Pronta a scoprire di più? 🚀

Phoon: lo smock urbano che fa tendenza

Phoon è lo smock urbano di Rev’It! che sta già facendo parlare di sé. Questo capo leggero e versatile è realizzato in un morbido tessuto softshell resistente all’abrasione, perfetto per la vita di tutti i giorni e per le gite in moto. La sua struttura è simile a quella di una felpa, ma con tanto in più! 😍

Tra le caratteristiche che spiccano, troviamo il cappuccio e la tasca a canguro, ideale per riporre i tuoi piccoli oggetti. Ma la vera chicca? La chiusura laterale con cerniera che rende il look ancora più trendy. E non dimentichiamo la sicurezza: Photon ha una classificazione AA per gli impatti e include protezioni SeeSmart CE-livello 1 su spalle e gomiti. Chi non ama viaggiare sicuro?

Un’altra cosa che mi piace di Photon è la cinghia di chiusura rapida, che consente di adattare il paraschiena opzionale al corpo. Perfetto per una vestibilità che ti farà sentire a tuo agio anche durante le lunghe giornate in sella. Chi di voi ha già provato capi di questo tipo? Fatemi sapere nei commenti! 💬

Altair H2O: la giacca impermeabile per ogni occasione

A chi ama affrontare le intemperie, la giacca Altair H2O è un must-have. Questo capo è totalmente impermeabile e vanta un design ispirato agli sport invernali, con una cerniera diagonale che facilita l’apertura e la chiusura. La praticità è tutto, giusto? 🙌

Ma non è solo una questione di stile: Altair H2O è dotata di tasche strategiche, tra cui una grande con apertura superiore e un’altra accessibile dai lati. Attenzione però, perché l’apertura superiore può sembrare una tasca, ma in realtà è una presa d’aria con magneti per una ventilazione ottimale. Un genio del design, non credi?

Per quanto riguarda la sicurezza, Altair H2O non delude. Con le sue protezioni SeeSmart CE-livello 1 e una valutazione di sicurezza in classe AA, è la scelta ideale per chi cerca tranquillità anche nei giorni di pioggia. E tu, preferisci il look sportivo o quello più elegante quando sei in moto?

Colori e prezzi: trova il tuo stile

Phoon è disponibile in diverse colorazioni, tra cui il classico nero-blu/verde, blu mimetico e nero, con taglie che vanno dalla S alla 3XL. Il prezzo? Solo 199,99 euro. Non è male, vero? 💸

La giacca Altair H2O si presenta in due colorazioni affascinanti: sabbia e blu, con taglie che includono S, M, L, XL, XXL e 3XL. Il prezzo è di 269,99 euro. Quale colore preferisci? Fammelo sapere nei commenti! 👇

In conclusione, Photon e Altair H2O di Rev’It! sono capi che non solo offrono comfort e sicurezza, ma aggiungono anche un tocco di stile al tuo look da motociclista. Siete pronte a fare un upgrade al vostro guardaroba per le avventure su due ruote? 🚴‍♀️💨