Riparazioni auto: Alpine tra i marchi più cari dopo Porsche secondo l’SRA

Nel panorama dei costi di manutenzione e riparazione automobilistica emergono risultati che possono cambiare il bilancio di chi possiede una vettura sportiva o di pregio. L’organizzazione professionale SRA ha analizzato un ampio insieme di dati e ha tracciato una classifica dei marchi più onerosi da riparare: in cima figura Porsche soprattutto per la Cayenne, seguita da vicino da Alpine per ragioni legate al prezzo dei ricambi.

Lo studio prende in esame un campione consistente e definito: per garantire comparabilità sono stati inclusi solo i veicoli valutati entro sei anni dall’immatricolazione, ovvero i modelli commercializzati tra il 2026 e il 2026 e valutati nel 2026, con un minimo di 100 valutazioni per modello. Nel complesso l’analisi copre quasi 900.000 casi e si è avvalsa di una piattaforma che mette in relazione le perizie e i preventivi delle compagnie assicurative, arrivando a quasi 4 milioni di perizie e preventivi validati.

Posizione di Alpine nella classifica generale

L’evidenza più rilevante emersa dall’indagine riguarda la posizione di Alpine che risulta il secondo marchio più caro da riparare dopo Porsche. Il fattore decisivo è la composizione della fattura: per Alpine i ricambi incidono in media per il 72% del costo totale di riparazione, una percentuale molto superiore alla media di altri marchi. Solo Dodge e Porsche mostrano quote simili dedicate agli elementi sostitutivi.

Confronti con altri produttori

Lo studio segnala inoltre che alcuni marchi generalisti si collocano in una fascia di costo più contenuta: produttori come BYDToyotaSuzuki e Tesla hanno una incidenza media dei ricambi inferiore al 50% della fattura. Marchi di lusso con volumi di vendita estremamente ridotti, come BugattiLamborghiniFerrari e Rolls-Royce sono stati esclusi dalla classifica proprio per i bassi numeri di casi che ne renderebbero l’analisi non rappresentativa.

Perché i ricambi pesano così tanto per Alpine

L’analisi delle voci di spesa indica che per Alpine il vero peso economico deriva dal costo dei pezzi di ricambio: nella composizione della fattura la parte relativa ai ricambi supera ampiamente quella della manodopera. Questo fenomeno suggerisce che, oltre ai prezzi unitari elevati dei componenti, la rete di assistenza e ricambistica del marchio può applicare rincari che influiscono sensibilmente sul conto finale.

La concentrazione di tali costi è particolarmente importante per chi valuta l’acquisto di vetture sportive o di nicchia: possedere un modello iconico non significa solo godere di prestazioni e design, ma anche fare i conti con una maggiore incidenza dei componenti originali nelle spese di riparazione.

Parametri e metodologia considerati dall’SRA

L’SRA ha definito regole precise per rendere il confronto il più oggettivo possibile: lo studio si concentra esclusivamente sui veicoli con meno di 6 anni al momento dell’incidente e include soltanto i modelli con almeno 100 valutazioni. Queste scelte metodologiche spiegano perché il set di dati analizzato rappresenti casi recenti e confrontabili di sinistri e preventivi.

Grazie all’interconnessione con la piattaforma delle compagnie assicurative, l’organizzazione ha potuto elaborare un quadro statistico vasto e dettagliato che mette in evidenza non solo le posizioni di vertice della classifica, ma anche le differenze strutturali tra marchi in termini di incidenza dei ricambi e di manodopera.

Il profilo storico di Alpine e il legame con i costi moderni

Il marchio Alpine ha radici profonde nell’automobilismo francese: fondato da Jean Rédélé nel 1955 a Dieppe deve la sua fama a modelli storici come la A110 del 1963 che contribuì ai successi sportivi del marchio, fra cui i titoli mondiali rally del 1971 e del 1973. Negli anni ’70 e ’80 Alpine produsse vetture riconoscibili come la A310 e la V6 Turbo del 1985.

La cronologia produttiva include la chiusura della casa nel 1995 e la successiva rinascita promossa da Renault con il ritorno del marchio in competizioni come la Formula 1 e il WEC. Negli anni più recenti Alpine ha rilanciato la storica A110 e nel 2026 è stata presentata la A290, versione sportiva della Renault 5 E-Tech elettrica. Questo intreccio tra heritage e modernità è parte del contesto che spiega perché i ricambi originali conservino un valore elevato sul mercato.

Per chi sceglie una Alpine è