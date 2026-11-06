Antonelli si impone a Interlagos, ma Ferrari fatica a tenere il passo con i rivali di punta.

Il Gran Premio del Brasile 2026 ha offerto una seconda sessione di prove libere ricca di sorprese. Il venerdì 20 novembre i piloti hanno toccato l’asfalto di Interlagos sotto un cielo variabile, ma la vera protagonista è stata la giovane Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Con un tempo di 1:10.763 ha sorpassato tutti gli avversari, guadagnandosi un vantaggio netto di oltre due decimi sul secondo classificato.

Antonelli al comando, Norris, Verstappen e Russell a un passo

Il risultato di Antonelli ha lasciato in disparte la consueta lotta tra i piloti di punta. Lando Norris ha chiuso secondo, a 253 millesimi di scarto, seguitissimo da Max Verstappen e George Russell, che hanno registrato tempi molto competitivi. L’intervallo di 450 millesimi rispetto a Hamilton e 720 millesimi rispetto a Leclerc dimostra quanto la Mercedes abbia dominato la pista, imponendo un ritmo che ha messo in evidenza l’attuale differenza di sviluppo tra le scuderie.

Il retroterra Ferrari: due incidenti e una strategia fallita

Per la Ferrari la giornata è stata tutt’altro che brillante. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente al sesto e al settimo posto, dietro la McLaren di Oscar Piastri che si è piazzata al quinto. Un errore di rilevazione sul rettifilo d’arrivo ha visto Leclerc ostacolato da Rafael Camara della Haas, costringendolo a perdere circa due decimi. Hamilton, dal canto suo, ha lamentato difficoltà nella gestione delle gomme Medium, incapace di trovare la giusta finestra di esercizio.

Altri protagonisti e problemi tecnici

La top-10 è stata completata da Gabriel Bortoleto in Audi (ottavo), Isack Hadjar in Red Bull (nono) e Oliver Bearman in Haas (decimo). Il weekend ha riservato una nota di scarso umore per Nico Hulkenberg, costretto a fermarsi ai box a causa di guasti meccanici emersi già nella prima sessione di libere, quando il debutante Freddie Slater aveva dovuto ritirarsi dopo soli sei giri.

Programma e trasmissioni per il weekend di San Paolo

Il calendario prevede la terza sessione di prove libere sabato 7 novembre alle 15.30, seguita dalle qualifiche alle 19.00. Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in differita su TV8, con un’attenzione particolare alle condizioni di pista – l’umidità elevata mantiene alta la probabilità di acquazzoni improvvisi, rendendo cruciale l’uso delle mescole C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft) fornite da Pirelli.

Prospettive per la gara di domenica

Con la Mercedes che sembra pronta a battere nuovamente il suo record in termini di velocità, la vera trama della domenica si dipanerà sulla capacità della Ferrari di rispondere alle carenze emerse durante le libere. Le dichiarazioni radio di Leclerc su problemi al freno posteriore e le incertezze sulla power unit suggeriscono un lavoro di messa a punto ancora in corso. Se la squadra riuscirà a chiudere il gap di 450-720 millesimi, potrà guadagnare posizioni preziose nella gara, altrimenti rischia di rimanere nella media classifica di Interlagos.