Negli ultimi anni la ricarica elettrica è passata da semplice necessità a leva strategica per i grandi distributori. Il program Powered by Electrify America offre loro la possibilità di installare colonnine di ricarica veloce con un marchio personale, mentre la complessità operativa rimane a carico di Electrify America. Il risultato è una rete capillare, già presente in più di cento punti di rifornimento nella regione nordamericana.

Il modello è stato lanciato nel 2020, ma la sua crescita è stata silenziosa e costante: oggi supera i cinquecento punti di ricarica distribuiti su più di un centinaio di stazioni. Nonostante il suo portafoglio globale conti oltre 5.600 colonnine in 1.080 sedi, questa sezione white-label rappresenta una risposta diretta alla domanda dei clienti di trovare un’esperienza di ricarica omogenea, anche quando il brand visivo è diverso.

Il programma lanciato nel 2020 supera i 100 punti di ricarica

Al momento dell’avvio, il progetto era limitato a poche installazioni pilota; oggi Powered by Electrify America vanta più di 100 stazioni operative, la maggior parte delle quali occupa spazi di parcheggio di catene come Costco e Wawa. Electrify America si occupa di studi di fattibilità, permessi, costruzione e manutenzione, garantendo che le colonnine offrano velocità di ricarica fino a 350 kW. L’infrastruttura è già predisposta a supportare il nuovo connettore NACS/J3400, in linea con gli standard emergenti del settore.

Specifiche tecniche delle colonnine

Le unità installate sono compatibili con la maggior parte dei veicoli elettrici presenti sul mercato e includono funzionalità di pagamento integrate. Il software di gestione consente ai gestori di monitorare in tempo reale l’utilizzo, la disponibilità e le statistiche di consumo, offrendo dati preziosi per ottimizzare la rete e migliorare il servizio al cliente.

Vantaggi per i rivenditori: brand, prezzi e fidelizzazione

I rivenditori non si limitano a ospitare una stazione di ricarica generica; grazie al modello white-label mantengono il controllo completo sul branding sui prezzi di utilizzo e sull’integrazione con i propri programmi di fedeltà. Un cliente che si ferma per ricaricare ha a disposizione 20-30 minuti, il doppio rispetto ai tradizionali cinque minuti di una pompa di benzina, creando così opportunità di vendita aggiuntiva nei punti vendita.

Per una realtà come Costco, il legame con l’abbonamento è centrale: la possibilità di offrire ricariche a tariffe esclusive ai membri rafforza il valore percepito dell’iscrizione. Analogamente, catene di convenienza come Wawa possono collegare le colonnine a promozioni di snack o carburante, trasformando la sosta in un momento di consumo più redditizio.

Prospettive future e l’intervento al NACS Show di Las Vegas

Il Powered by Electrify America è pronto a presentare le proprie soluzioni al prossimo NACS Show l’evento annuale che riunisce i protagonisti del settore retail e carburanti, in programma a Las Vegas la settimana prossima. Il 7 ottobre, Aaron Young, direttore vendite e sviluppo business, condurrà una sessione formativa per spiegare i diversi modelli di business della ricarica e aiutare i partecipanti a scegliere la soluzione più adatta alla propria strategia.

La presenza di Electrify America al salone indica una tendenza consolidata: la ricarica elettrica non sarà più un semplice servizio accessorio, ma un elemento chiave della strategia commerciale. Se la crescita attuale si mantiene, la rete white-label potrebbe superare presto i 200 punti di ricarica, offrendo ai conducenti EV un’esperienza più standardizzata e ai rivenditori un nuovo canale di profitto.