Salvataggio in mare ad Ancona: Polizia interviene con acquascooter per due persone in difficoltà

Un gommone in difficoltà tra la spiaggia del Passetto e il porto di Ancona ha richiesto l'intervento tempestivo della Polizia con le moto d'acqua

Il mare può essere imprevedibile, e proprio questa mattina ad Ancona due persone hanno vissuto un’esperienza che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Un gommone, rimasto in balia delle onde a causa di un’avaria al motore, ha richiesto l’intervento tempestivo della Polizia di Stato che con le sue moto d’acqua ha portato in salvo i due occupanti.

L’episodio si è verificato nel tratto di mare compreso tra la spiaggia del Passetto e il porto di Ancona. Alcuni passanti hanno notato l’imbarcazione in difficoltà e hanno immediatamente allertato le autorità. Gli agenti, già operativi nell’ambito del progetto Estate insieme in sicurezza sono intervenuti prontamente con gli acquascooter, raggiungendo il gommone e mettendo in sicurezza i due naufraghi.

Il progetto Estate insieme in sicurezza: vigilanza costante lungo il litorale

L’intervento di oggi è solo l’ultimo di una serie di operazioni condotte dalla Questura di Ancona nell’ambito del progetto Estate insieme in sicurezza promosso dal Questore Capocasa in collaborazione con il Prefetto Valiante. L’iniziativa mira a garantire una presenza costante e tempestiva via mare, tutelando sia i residenti che i turisti che affollano il litorale durante la stagione estiva.

Le moto d’acqua della Polizia sono diventate un elemento fondamentale per la vigilanza e l’assistenza lungo la costa. Grazie alla loro agilità e velocità, gli agenti possono intervenire rapidamente in situazioni di emergenza, come nel caso di oggi, dove l’avaria al motore del gommone ha reso necessaria un’azione immediata.

Un intervento tempestivo che ha evitato il peggio

Gli agenti a bordo degli acquascooter hanno raggiunto il gommone in difficoltà in pochi minuti, nonostante le condizioni del mare mosso. I due occupanti, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze fisiche, ma l’esperienza è stata sicuramente traumatizzante. Il loro gommone, rimasto senza propulsione, era completamente alla mercé delle onde, rendendo l’intervento della Polizia assolutamente necessario.

L’episodio di oggi sottolinea l’importanza di avere un sistema di vigilanza efficiente e reattivo lungo le coste, soprattutto durante i mesi estivi, quando il numero di imbarcazioni in mare aumenta significativamente. La presenza delle moto d’acqua della Polizia di Stato rappresenta un valido strumento per garantire la sicurezza di tutti coloro che navigano o si trovano vicino al mare.

Con l’avvicinarsi della fine di agosto, il progetto Estate insieme in sicurezza continua a essere operativo, assicurando che i cittadini e i turisti possano godere delle bellezze del litorale in completa tranquillità.