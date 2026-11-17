Il Mondiale di Formula 1 2026 si chiude in Medio Oriente: il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem conferma Qatar e Abu Dhabi, e Imola resta ai box.

Il Mondiale di Formula 1 2026 si concluderà in Medio Oriente come previsto. Il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem, ha messo fine ai dubbi legati alle tensioni nella regione annunciando sui propri canali social che il campionato si chiuderà con le ultime due gare in Qatar e Abu Dhabi. Con questa decisione sfuma l’ipotesi di un ritorno straordinario all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che era stato preparato come piano di riserva.

Nel messaggio pubblicato sui social, Ben Sulayem ha scritto di essere pronto per le due gare e di lavorare con i partner per garantire tutto il necessario a piloti, team e tifosi. Il Gran Premio del Qatar si correrà a Lusail dal 27 al 29 novembre, mentre il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione, è in programma dal 4 al 6 dicembre sul circuito di Yas Marina.

Imola non sarà necessaria come riserva

La Formula 1 ha comunicato che il tracciato emiliano non servirà per il finale di stagione. Il piano prevedeva di correre a Imola nel weekend di Abu Dhabi soltanto nel caso in cui la categoria avesse rinunciato al Medio Oriente. La Formula 1 ha spiegato di non poter tenere l’autodromo in attesa a tempo indeterminato e ha quindi avvisato sia Imola sia le scuderie che la disponibilità non sarà richiesta.

Secondo la nota ufficiale, negli ultimi mesi non si sono registrati sviluppi negativi in Qatar o ad Abu Dhabi. Le indicazioni di viaggio consentono ancora gli spostamenti, le assicurazioni restano valide e le attività nei due Paesi sono tornate alla normalità. Tutti i team sono favorevoli a concludere il campionato come programmato. La Formula 1 ha inoltre dichiarato che, in caso di peggioramento prima degli eventi, la sicurezza di tutti resterà la priorità.

Le gare ancora sotto osservazione

Restano alcuni dubbi. Diverse emittenti televisive, tra cui Canal+ per la Francia, Servus Tv per l’Austria e DAZN per la Spagna, non dovrebbero inviare personale sul posto, mentre anche Sky starebbe valutando la stessa scelta. Anche alcune squadre, come Mercedes e Ferrari, hanno lasciato liberi i membri dello staff di decidere se partecipare alle ultime due tappe, senza conseguenze per chi rinuncia.

Un’altra incognita riguarda lo spazio aereo. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ha indicazioni valide fino al 16 novembre che sconsigliano il sorvolo di alcuni Paesi del Golfo Persico, pur consentendo decolli e atterraggi. Le nuove indicazioni attese per il 16 novembre saranno decisive: se vietassero anche gli atterraggi, i Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi potrebbero essere a rischio e il Mondiale potrebbe concludersi a Las Vegas.