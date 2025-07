Scadenza in arrivo per il concorso di design automobilistico

Ragazze e ragazzi, se siete appassionati di design automobilistico, questo è davvero il vostro momento! ⏳ Mancano solo pochi giorni per iscriversi alla XXIIesima edizione dell’Autostyle Design Competition. È un evento unico che offre ai giovani talenti l’opportunità di mettersi alla prova e confrontarsi con esperti del settore. Avete tempo fino al 31 luglio per inviare le vostre candidature. Pronti a scoprire di più? 🚀

Cos’è l’Autostyle Design Competition?

Immaginate di poter dar vita alle vostre idee più folli nel mondo dell’automobile! L’Autostyle Design Competition, organizzata da Berman S.p.A., è una delle poche iniziative in Europa che permette di farlo. Questa competizione è un vero e proprio trampolino di lancio per chi sogna di diventare un designer di successo nel settore automotive. Con sede a San Benedetto Po (Mantova), Berman è un’azienda specializzata in componenti estetici OEM e accessori originali, e ha creato questo contest per dare voce ai talenti emergenti. Chi non vorrebbe vedere le proprie idee trasformarsi in realtà?

Ma chi può partecipare? Gli studenti delle scuole specializzate sono invitati a realizzare due versioni speciali di un modello di produzione o di una concept car esistente, mostrando la loro visione creativa e le loro abilità nel design. È un’opportunità unica per mettersi alla prova e farsi notare da professionisti del settore! Chi altro ha notato che queste occasioni possono davvero cambiare il corso di una carriera?

Come partecipare?

Parliamo di dettagli pratici! Se volete partecipare, dovrete inviare il vostro curriculum e un portfolio (massimo 10 MB) via email a [email protected] entro e non oltre il 31 luglio 2025. Assicuratevi di specificare nell’oggetto: “AUTOSTYLE 2025 – STUDENT”. Ogni progetto deve essere originale al 100% e non potete utilizzare immagini di altri. La creatività e l’originalità sono fondamentali! 🎨✨

Una volta selezionati, i partecipanti avranno tempo fino al 15 settembre 2025 per presentare i progetti completi. La cerimonia finale si terrà a ottobre 2025 a Mantova, dove designer e giornalisti del settore saranno presenti per celebrare i risultati e premiare i vincitori. Saranno assegnati tre riconoscimenti: il Committee Award, il Press Award e l’Audience Award. Chi non vorrebbe essere tra i protagonisti di un evento così importante?

Perché partecipare è un must?

Partecipare all’Autostyle Design Competition non è solo un modo per vincere premi, ma è anche un’opportunità per entrare in contatto con professionisti del settore, fare networking e, perché no, trovare il proprio posto nel mondo del car design. È un’esperienza che può davvero cambiare le sorti della vostra carriera. Chi non vorrebbe avere l’occasione di farsi notare da nomi importanti nel campo? 🚗💡

In più, questo concorso è un momento di grande ispirazione e creatività. Potrete vedere i vostri progetti prendere vita e magari anche fare nuove amicizie con gli altri partecipanti. Cosa ne pensate? Siete pronti a lanciare le vostre idee nel mondo del design automobilistico? Fateci sapere nei commenti! 💬