Scopri il restomod della Porsche 911: un mix di classicità e modernità

Se pensi che le Porsche 911 classiche non abbiano più nulla da dire, preparati a ricrederti! Theon Design ha realizzato un restomod della 964 degli anni ’90 che è un vero capolavoro di ingegneria e stile. Non stiamo parlando solo di un’auto, ma di una vera e propria opera d’arte su ruote! 🚗✨

Un restomod che fa parlare di sé

Immagina una piccola officina nella famosa “Motorsport Valley” britannica, dove un gruppo di tecnici appassionati ha riportato in vita una Porsche 911 964, trasformandola in un bolide che potrebbe facilmente competere con le sue “sorelle” moderne. Ma cosa rende questa auto così speciale? La carrozzeria in carbonio e un motore da ben 421 CV aspirati la rendono una vera belva. E non è solo una questione di potenza; è anche una questione di eleganza e prestazioni.

Il progetto inizia con una Porsche 911 964 completamente smontata. Ogni componente è stato attentamente esaminato e ricostruito. Il telaio è stato rinforzato e i pannelli realizzati in fibra di carbonio e Kevlar, mentre le porte in acciaio sono rimaste per preservare il caratteristico “clac” delle Porsche. E il risultato finale? Un peso di appena 1.150 kg, notevolmente più leggero rispetto a una moderna GT3 RS, che pesa circa 300 kg in più. Chi non vorrebbe un’auto così leggera e potente?

Dettagli che fanno la differenza

Ma andiamo al cuore pulsante di questa Porsche: un motore sei cilindri boxer da 4 litri, che sprigiona 421 CV a 7.400 giri/min e 330 Nm di coppia a 5.400 giri/min. La trasmissione manuale è stata progettata seguendo le specifiche della 993 RS, mentre il suono del motore ti riporterà ai gloriosi giorni della DTM. Chi non vorrebbe sentire quel rombo durante una corsa?

Le sospensioni semi-attive TracTive, regolabili su cinque modalità diverse, ti permettono di passare da un comfort stradale alla pura aggressività in pista, rendendo l’esperienza di guida unica. E non dimentichiamo i freni carboceramici con pinze Brembo monoblocco e dischi da 355 mm, che offrono una potenza di frenata degna di una supercar. Chi altro è entusiasta di questa combinazione di potenza e controllo? 🙌

Interni e stile: un mix perfetto

All’interno, Theon Design ha creato un ambiente di lusso che non ha rivali. Gli interni sono rifiniti con pelle intrecciata in sei colori diversi, mentre i sedili Recaro a guscio non sono solo comodi, ma anche incredibilmente eleganti. E per gli amanti della musica, l’impianto audio è un sogno: con componenti JL Audio e Focal, due subwoofer e un modulo di controllo che scompare nel cruscotto, è come avere un gadget di James Bond in auto! 🎶

La carrozzeria è dipinta con una tonalità Azzurro Thetys Metallic, che esalta le forme in carbonio e si abbina a dettagli iconici come i loghi Porsche e le cromature ai finestrini. È una macchina che non passa di certo inosservata, perfetta per chi ama il brivido dei trackday ma non vuole rinunciare allo stile.

Infine, parliamo del prezzo: si parte da circa 520.000 euro, escludendo il costo dell’auto donatrice, le tasse e le spese di spedizione. Chi pensava che la passione per le auto classiche fosse economica? 😅