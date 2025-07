Scopri il round ungherese della Superbike: orari e curiosità

Un weekend di adrenalina e sorprese: scopri come seguire la Superbike in Ungheria!

Hey, amiche! 🌟 Siete pronte per un weekend di corse che promette scintille? La Superbike torna in Ungheria dopo 35 anni e non si tratta solo di un evento qualsiasi. Stiamo per assistere alla gara numero 1000 della categoria, e tutto si svolgerà sul circuito di Balaton Park. Un momento storico che non possiamo assolutamente perderci! 🏍️💨

Un grande ritorno: la Superbike in Ungheria

Il circuito di Balaton Park non è solo un nuovo tracciato, ma rappresenta un passo importante per il campionato. Con Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega in una battaglia serrata per la vetta della classifica, questo weekend si preannuncia ricco di emozioni. Razgatlioglu, con otto vittorie nelle ultime nove gare, è in forma smagliante, ma Bulega non è da meno e non intende lasciare nulla al caso. Chi pensate possa prevalere? 🤔

La tensione è palpabile, soprattutto perché entrambi i piloti hanno testato la pista, ma senza mai confrontarsi con la concorrenza diretta. Sarà una vera e propria sfida tra titani! E non dimentichiamoci del resto della griglia: Danilo Petrucci, Álvaro Bautista e Andrea Locatelli stanno lottando per il terzo posto, con solo 15 punti a separarli. Questo rende tutto ancora più interessante, vero?

Gli orari da non perdere: come seguire il weekend

Non volete perdervi nemmeno un momento del weekend di corse? Ecco qui il programma dettagliato per seguire ogni attimo su SkySport MotoGP, NOW e TV8:

09:30 – FP1 Supersport; 10:20 – FP1 Superbike (SKY, NOW); 13:55 – Superpole Supersport; 15:00 – FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 26 luglio: 09:00 – FP3 Superbike; 09:30 – Warm Up Supersport; 11:00 – Superpole Superbike (SKY, NOW); 14:00 – Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8); 15:15 – Gara-1 Supersport (SKY, NOW)

09:00 – FP3 Superbike; 09:30 – Warm Up Supersport; 11:00 – Superpole Superbike (SKY, NOW); 14:00 – Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8); 15:15 – Gara-1 Supersport (SKY, NOW) Domenica 27 luglio: 09:00 – Warm Up Superbike; 09:20 – Warm Up Supersport; 11:00 – Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13:00); 14:00 – Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8); 15:15 – Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

Assicuratevi di segnare questi orari sul vostro calendario! 📅 Quale gara non vedete l’ora di seguire?

Le aspettative e le sorprese del weekend

La Superbike è sempre piena di sorprese, e questo weekend non sarà diverso. Jonathan Rea è reduce da un weekend straordinario e Alex Lowes, nonostante un infortunio, è determinato a brillare di nuovo. E che dire dei rookie come Yari Montella? Ci sono così tanti piloti da tenere d’occhio e il ritorno di Tarran Mackenzie e Zaqhwan Zaidi aggiunge ulteriore pepe a questa gara.

Questo weekend di Superbike a Balaton Park sta per diventare un capitolo memorabile nella storia delle corse. Chi altro è emozionato come me? 🎉 Non vedo l’ora di sapere le vostre opinioni e di scambiare due chiacchiere su quello che accadrà in pista! #Superbike #BalatonPark #Motorsport