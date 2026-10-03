La Citroën ë-C3 rappresenta la nuova frontiera delle city-car elettriche: un design cross-over, interni spaziosi e una gamma di motorizzazioni pensata per la mobilità urbana e suburbana. Grazie a un prezzo di listino di 24.399 € (IVA e MSS incluse) e a uno sconto di 1.249 € è possibile acquistarla a partire da 23.150 € fino al 30 settembre 2026. La proposta finanziaria prevede TAN 0 %TAEG 2,42 % anticipo di 8.608 € e rata finale di 10.835 € rendendo l’accesso alla mobilità elettrica più semplice che mai.

Versioni, autonomia e prestazioni

La gamma si articola in due varianti principali: Urban e Comfort. Entrambe montano un motore da 113 CV ma differiscono per capacità della batteria. La versione Urban è equipaggiata con una batteria da 30 kWh garantendo un’autonomia massima di 212 km (WLTP combinato) e fino a 304 km in ciclo cittadino. La Comfort, invece, ospita una batteria da 44 kWh**, con un range di 325 km (ciclo misto) e 458 km in ambito urbano, ideale per viaggi più lunghi senza rinunciare all’efficienza.

Ricarica rapida e domestica

Entrambe le versioni supportano la ricarica DC fino a 100 kW. Passare dal 20 % all’80 % richiede soltanto 26-28 minuti a seconda della batteria. A casa, la Wallbox Free2move Charge da 22 kW consente di ricaricare la Urban in 1 h 55 min e la Comfort in 2 h 50 min. L’acquisto di una nuova ë-C3 include la Wallbox in omaggio, semplificando ulteriormente la gestione dell’energia.

Design, comfort e tecnologie di bordo

Il nuovo modello adotta un carattere da crossover con paraurti robusti, cerchi in lega da 17 pollici (versione Outdoor) e dettagli di stile come il tetto in contrasto rosso della versione Tonic. All’interno, la C-Zen Lounge offre sedili Advanced Comfort spazio per passeggeri e bagagli record e un Head-Up Display che porta le informazioni di guida direttamente nel campo visivo. La versione Collection si caratterizza per interni neri e cerchi in lega neri, enfatizzando un look più sportivo.

Servizi connessi e assistenza

Citroën propone l’app MyCitroën che permette di localizzare il veicolo, gestire la ricarica e personalizzare le impostazioni di climatizzazione. Con Free2move Charge è possibile pianificare percorsi grazie all’app e-ROUTES che suggerisce le stazioni di ricarica più vicine in tempo reale. La garanzia copre 8 anni sulla batteria; se la capacità scende sotto il 70 % la sostituzione è garantita. L’assistenza stradale è offerta senza franchigia per l’intera durata della garanzia.

Accessori e opportunità di personalizzazione

Per adattare la ë-C3 a ogni esigenza, Citroën mette a disposizione una serie di accessori: vasca per il bagagliaio impermeabile, barre e box da tetto per viaggi avventurosi, tappetini all-season in gomma per proteggere gli interni, portabiciclette da 1 a 3 bici e Color Clips intercambiabili in rosso infrarosso, giallo limone o bianco per esprimere il proprio stile.