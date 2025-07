Scopri la citycar diesel che ha sorpreso tutti

Chi l’avrebbe mai detto che una citycar diesel potesse trasformarsi in un simbolo di innovazione e risparmio? 🚗💨 Oggi voglio parlarti di un’auto che ha davvero fatto la storia: la Duport Onyx. Prodotta tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’90, questa piccola vettura ha un posto speciale nel cuore di tutti gli appassionati, e credimi, non è solo merito del suo design unico!

Il mercato delle citycar: una panoramica

Negli ultimi anni, le citycar elettriche hanno conquistato il mercato, diventando le vere regine delle strade urbane. Con le loro dimensioni compatte e i motori a zero emissioni, queste vetture sono perfette per la frenesia della vita cittadina. Ma chi avrebbe mai pensato che una citycar diesel potesse competere? 🤔

Le citycar elettriche offrono un’autonomia che varia da 150 a 300 km, ideale per i nostri spostamenti quotidiani. E con la ricarica rapida, in poco più di un’ora puoi avere una buona percentuale di batteria. Ma adesso torniamo a parlare della nostra protagonista… la Duport Onyx.

La Duport Onyx: un’auto fuori dal comune

La Duport Onyx è un vero e proprio pezzo di storia automobilistica. Prodotta in sole venti unità, queste vetture erano destinate a un utilizzo molto specifico: trasportare i lavoratori della fabbrica Duport durante i periodi estivi. 🛠️ L’azienda, specializzata nella progettazione di impianti di risalita, aveva bisogno di una soluzione per tenere attivi i propri dipendenti quando il lavoro scarseggiava. E così nacque l’idea di una citycar.

Ma cosa rendeva unica la Onyx? In primo luogo, il suo motore diesel raffreddato ad aria. Con un consumo di solo 1 litro di carburante per 36 km, era impossibile non rimanere colpiti! E non dimentichiamoci che la potenza limitata del motore permetteva di guidarla anche senza patente. Chi altro sarebbe interessato a un’auto così speciale? 😍

Perché la Duport Onyx è così rara?

La rarità della Duport Onyx non è solo una questione di numeri. Queste vetture sono diventate veri e propri oggetti di culto, ricercati dai collezionisti e dagli appassionati. Ma il vero motivo della sua scarsità è legato alla produzione limitata e al suo utilizzo specifico. Con soli 20 esemplari realizzati, è diventata un tesoro nel mondo delle citycar. 🏆

In un’epoca in cui le auto diesel stanno perdendo terreno a favore delle elettriche, la Duport Onyx rimane un simbolo di innovazione e di pensiero fuori dagli schemi. E tu, cosa ne pensi? Sei pronto a scoprire di più su questa piccola grande auto che ha sfidato ogni convenzione? 💭