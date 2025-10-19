Scopri la straordinaria promozione della Citroen C3 Turbo 100 S&S YOU!

Scopri la nuova imperdibile promozione sulla Citroen C3 e approfitta di condizioni estremamente vantaggiose! Non perdere l'occasione di guidare un'auto innovativa e dal design accattivante, con vantaggi esclusivi e offerte speciali per i nostri clienti. Visita il nostro sito per maggiori dettagli e prenota il tuo test drive oggi stesso!

Citroen ha recentemente lanciato una promozione riguardante la sua C3, un modello che ha conquistato il mercato delle auto compatte. L’offerta è focalizzata sulla versione Turbo 100 S&S YOU, la cui tariffa di listino è stata ridotta da 16.400 euro a 14.900 euro grazie all’opzione di finanziamento denominata SimplyDrive Promo.

I dettagli della promozione

La promozione, attiva per tutto il mese, è rivolta principalmente ai clienti privati che intendono rottamare un veicolo omologato nelle classi E0-E1-E2. Per beneficiare di questo vantaggio, sono previsti requisiti specifici riguardanti anticipo, rate e costi accessori. Si tratta di un’ottima opportunità per chi desidera sostituire la propria auto con un modello più moderno e performante.

Vantaggi del motore

Il motore benzina 1.2 PureTech turbo a 3 cilindri da 100 CV (74 kW) garantisce prestazioni elevate e un’efficienza notevole. Grazie a questo prezzo di accesso, la C3 si posiziona come una delle scelte più competitive nel segmento B, rendendola accessibile a un pubblico più ampio. Gli automobilisti possono avvicinarsi a questo modello con un esborso iniziale contenuto, un chiaro vantaggio rispetto ad altre auto della stessa categoria.

Finanziamento e garanzie

Il piano di finanziamento SimplyDrive Promo prevede rate mensili a condizioni favorevoli e una garanzia estesa che può arrivare fino a otto anni o centosessantamilakilometri. Questa garanzia è valida a condizione che la manutenzione ordinaria venga eseguita presso la rete autorizzata Citroen, assicurando così una gestione tranquilla delle spese di assistenza e manutenzione.

Servizi aggiuntivi per la sicurezza

In aggiunta, il servizio Identicar è incluso per un periodo di dodici mesi, offrendo un ulteriore livello di sicurezza a coloro che cercano un supporto più ampio oltre alla semplice mobilità. La presenza di un anticipo rilevante è compensata da un valore garantito futuro, il che rappresenta un vantaggio per chi intende cambiare auto al termine del contratto di finanziamento.

I dettagli sul finanziamento

Il finanziamento per la C3 presenta un TAN fisso del 3,99% e un TAEG del 7,04%. Questi valori, sebbene non tra i più competitivi sul mercato, rappresentano un’opzione interessante per i potenziali acquirenti. È, tuttavia, fondamentale considerare che gli interessi e le spese accessorie possono aumentare il costo complessivo del veicolo.

Rata finale e condizioni di restituzione

La rata finale residua ammonta a oltre 10.000 euro. Questo comporta una decisione importante per l’acquirente: è possibile optare per il pagamento di questa somma oppure procedere alla restituzione o sostituzione dell’auto. È fondamentale notare che chi supera i 30.000 km previsti dal contratto potrebbe incorrere in costi aggiuntivi legati al chilometraggio. Pertanto, è necessaria un’attenta valutazione prima di prendere una decisione.

Limitazioni dell’offerta

Questa promozione è esclusivamente riservata ai clienti che procedono alla rottamazione di un veicolo e non può essere combinata con altre offerte disponibili. Tale condizione limita la flessibilità per coloro che possiedono un veicolo non idoneo o che preferirebbero condizioni di acquisto diverse.

La Citroen C3 offre un’opportunità interessante per chi cerca un’auto compatta e moderna. Tuttavia, è fondamentale considerare attentamente le condizioni del finanziamento e le eventuali limitazioni associate.