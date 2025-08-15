Scopriamo il Jaecoo E5, il primo SUV elettrico della casa

Il Jaecoo E5 è il primo SUV elettrico della casa, disponibile nel Regno Unito. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e le potenzialità.

Hey, amiche! Oggi voglio parlarvi di un’auto che sta facendo davvero parlare di sé: il Jaecoo E5, il primo SUV 100% elettrico della casa! 🚗⚡ Al momento, è disponibile solo nel Regno Unito, ma questo gioiellino promette di rivoluzionare il mondo dei veicoli elettrici. Ma cosa lo rende così speciale? Scopriamolo insieme! 💬

Caratteristiche tecniche: cosa c’è sotto il cofano?

Partiamo dalla meccanica! Il Jaecoo E5 è equipaggiato con una batteria litio-ferro-fosfato da 61,1 kWh, che alimenta un motore elettrico capace di erogare 204 CV e 288 Nm di coppia. La trazione è anteriore, e l’autonomia massima dichiarata arriva fino a 400 km secondo il ciclo WLTP. Non male, vero? 😍

Ma vediamo un po’ come si comporta in fase di ricarica. Questo SUV può accettare fino a 80 kW di potenza in corrente continua, permettendo di passare dal 30% all’80% in circa 27 minuti. E per chi ama la comodità, il caricatore di bordo in corrente alternata supporta fino a 11 kW. E non è finita qui! Il sistema Vehicle-to-Load (V2L) consente di alimentare dispositivi esterni, come attrezzature da campeggio o laptop, direttamente dall’auto. Chi altro sogna di fare un picnic in libertà? 🌳✨

Design e comfort: un look che conquista

Passiamo all’estetica! La Jaecoo E5 mantiene le linee eleganti e squadrate della Jaecoo 5 a benzina e ibrida, ma con una mascherina frontale completamente chiusa, che non solo è stylish, ma migliora anche l’aerodinamica. L’interno è un’altra storia: un display centrale verticale da 13,2 pollici e l’assistente vocale “Hi Jaecoo” sono solo alcune delle chicche che troverete. E per chi ama rimanere connesso, ci sono Apple CarPlay e Android Auto wireless! 📱💖

Parliamo di spazio: con 35 vani portaoggetti e un bagagliaio da 480 litri (che può arrivare a 1.180 litri), questo SUV è perfetto per chi ama viaggiare. E per i nostri amici a quattro zampe, c’è anche la Pet Mode. Chi ha già in mente un bel viaggio con il proprio cane? 🐾❤️

Versioni e sicurezza: la scelta giusta per tutti

Per ora, il Jaecoo E5 è disponibile solo nel Regno Unito, con due allestimenti: Pure e Luxury. Il primo ha sedili regolabili manualmente e un impianto audio SONY a 6 altoparlanti, mentre il secondo aggiunge un tetto panoramico, ricarica wireless e sedili anteriori riscaldati e ventilati. I prezzi partono da circa 32.000 euro. Chi non vorrebbe fare un giro su questo SUV? 🚙💨

La sicurezza è un altro punto forte: il Jaecoo E5 è dotato di 19 sistemi ADAS di serie, tra cui la guida autonoma di Livello 2 e il cruise control adattivo. Insomma, sembra proprio che questo SUV stia mettendo sul piatto tutto ciò che serve per conquistare il mercato! Chi è curioso di vedere se arriverà anche in Italia? 🤔🇮🇹