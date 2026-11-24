L'AdBlue serve al sistema SCR per abbattere gli ossidi di azoto dei diesel Euro 5 ed Euro 6. Quando la spia si accende il tempo è poco: ecco come rabboccare e cosa non fare.

La spia AdBlue si accende e il tempo comincia a scorrere. Il rabbocco va fatto entro pochi giorni o poche centinaia di chilometri. Oltre la soglia il motore perde potenza e alla fine non riparte. Non è un avviso da rimandare: i diesel con sistema SCR non funzionano senza questo liquido.

Vale per auto, furgoni, camper e camion. Vediamo cos’è, quanto consuma e dove si sbaglia più spesso.

Cos’è l’AdBlue e come lavora il sistema SCR

L’AdBlue è una soluzione di urea ad alta purezza e acqua demineralizzata. Nei camion la composizione è del 32,5% di urea e del 67,5% di acqua. Non è un carburante, non si mescola al gasolio e non aumenta le prestazioni. Serve a ridurre gli ossidi di azoto (NOx) prodotti dalla combustione diesel.

Funziona così: il sistema inietta il liquido nel flusso di scarico a monte del catalizzatore. Con la temperatura elevata dei gas la soluzione si decompone in ammoniaca, che reagisce con gli NOx e li trasforma in azoto e vapore acqueo. La tecnologia si chiama riduzione catalitica selettiva (SCR) ed è obbligatoria su gran parte dei diesel Euro 5 ed Euro 6. I motori Euro 4 e precedenti, di norma, non la montano di serie: prima di comprare una tanica conviene controllare il libretto.

Il serbatoio è separato da quello del gasolio, spesso con tappo blu vicino al bocchettone del carburante o nel bagagliaio, sotto il piano di carico.

Spia accesa: le fasi e il rabbocco

La maggior parte dei sistemi segue uno schema in più passaggi. Prima un avviso quando il livello scende sotto la soglia minima, poi un conto alla rovescia dei chilometri residui sempre più insistente, infine l’ultimo avvertimento prima che il motore non si riavvii dopo lo spegnimento. Le soglie cambiano da costruttore a costruttore: vanno verificate nel libretto di uso e manutenzione.

Il rabbocco è semplice. Si versa AdBlue conforme nel serbatoio dedicato, seguendo la quantità minima indicata dal libretto. Non serve riempire fino all’orlo: basta superare la soglia richiesta dal sistema. Una tanica da 10 litri con beccuccio permette di farlo in autonomia in pochi minuti e riduce il rischio di versamenti. Conta, perché l’AdBlue asciugandosi può lasciare residui cristallizzati sulle superfici.

Rabboccare ha senso quando il veicolo lo segnala o prima di un viaggio lungo. Per un camper, che viaggia spesso a pieno carico tra salite, autostrade e montagna, una piccola scorta a bordo è utile, soprattutto all’estero o in zone isolate. In garage o nel gavone la tanica va tenuta ben chiusa, lontana da fonti di calore e dalla luce diretta.

Consumi: cosa dicono i dati

Il consumo dipende da modello, cilindrata, stile di guida, carico, percorso, temperatura esterna e condizioni dell’impianto. Per le auto, un rabbocco dura in genere qualche migliaio di chilometri, ma conviene affidarsi alla stima del computer di bordo. Per un camion Euro 6 la media è tra il 4% e l’8% del carburante consumato. Esempio: con 30 litri di gasolio ogni 100 km, il consumo di AdBlue è di circa 1,5-2,5 litri.

Gli errori che costano di più

Quando il livello arriva a zero, il motore passa a potenza ridotta. Se lo spegni, su molti sistemi non riparte finché non rabbocchi. È una scelta dei costruttori per impedire di circolare senza abbattimento degli NOx, non un guasto. Gli errori ricorrenti sono questi:

Aspettare l’ultimo avviso. Il conto alla rovescia accelera in autostrada o con il motore sotto sforzo, e i chilometri calano più in fretta del previsto.

Il conto alla rovescia accelera in autostrada o con il motore sotto sforzo, e i chilometri calano più in fretta del previsto. Versare l’AdBlue nel serbatoio del gasolio. Se succede, non avviare il motore e far rimorchiare l’auto in officina per svuotamento e pulizia. Costa molto più di qualche tanica.

Se succede, non avviare il motore e far rimorchiare l’auto in officina per svuotamento e pulizia. Costa molto più di qualche tanica. Usare acqua distillata o soluzioni generiche. Il sistema è tarato su una concentrazione precisa di urea e un liquido diverso rischia di danneggiare sonda di livello e iniettore dedicato.

Il sistema è tarato su una concentrazione precisa di urea e un liquido diverso rischia di danneggiare sonda di livello e iniettore dedicato. Temere il freddo. Sotto circa -11°C l’AdBlue cristallizza nel serbatoio, ma i veicoli con SCR hanno un riscaldatore che lo scioglie all’avvio. Non è un motivo per rimandare il rabbocco in inverno.

La manutenzione del diesel non si ferma qui: anche il filtro carburante e lo stato dell’impianto di iniezione meritano un controllo, soprattutto prima dei viaggi lunghi. Un filtro costa molto meno di iniettori e pompa common rail.

Un consiglio pratico: leggi oggi le soglie di avviso nel libretto della tua auto e tieni una tanica da 10 litri in garage. Quando la spia si accende, hai già tutto.