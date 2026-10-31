Alex Marquez strappa la pole a Sepang e Pedro Acosta porta a casa la vittoria nella sprint, in una gara scandita da una leggera pioggia.

Il Gran Premio Petronas di MotoGP si è svolto questo weekend sul circuito di Sepang, in Malesia. Prima della gara, la mattina è stata interrotta da un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto in Spagna. Le qualifiche hanno mostrato condizioni termiche elevate (32 °C d’aria, 38 °C al suolo, vento 6 km/h da nord-est, umidità 68 %) che hanno influenzato la prestazione dei piloti.

Qualifiche: Alex Marquez conquista la pole e la Ducati segna un traguardo storico

Al termine della Q2, Alex Marquez ha conquistato la pole con un tempo di 1:56.493, il primo traguardo sulla griglia dal Gran Premio di Catalogna 2025, ovvero 420 giorni di attesa. È la sua terza pole in MotoGP e la diciottesima della carriera. Subito dietro al fratello Marc Marquez, hanno completato la testa di partenza Pedro Acosta (+0.070), Ai Ogura (+0.124) e Marco Bezzecchi (+0.175). La Ducati ha registrato la sua 124ª pole nella massima categoria e la quinta nella storia di Sepang.

Il duo Marquez ha alimentato la tensione: Marc, partito dalla terza posizione, ha avuto un momento di difficoltà nella curva 11, perdendo la ruota posteriore sul cordolo e finendo in una piccola imbarcata. Jorge Martin, dopo le prove libere, ha dovuto ritirarsi per problemi al polso, confermando il suo forfait prima delle qualifiche. Nonostante questi intoppi, la classifica finale della Q2 è stata dominata da motociclette Ducati e KTM, con Bagnaia che, pur finendo sesto a 0.590 s dalla cima, è stato sorpreso dal suo gesto di frustrazione, colpendo il cupolino della propria moto.

Sprint Race: Pedro Acosta domina sotto una leggera pioggia

La Sprint Race, avviata alle 08:00, è iniziata con la solita carta del flag-to-flag non considerata, poiché le gocce di pioggia non hanno raggiunto le soglie per cambiare pneumatici. Il minuto di silenzio è stato rispettato anche in pista. Pedro Acosta, in sella a una KTM, ha subito dimostrato velocità, superando Ai Ogura nella quinta curva e poi mantenendo il vantaggio fino all’ultimo giro, tagliando il traguardo con un margine di pochi centesimi.

Dietro di lui, Marc Marquez ha recuperato la seconda posizione, sfruttando una buona uscita dalla curva 3 e restando a distanza ridotta dal leader. Marco Bezzecchi ha completato il podio, approfittando di un errore di Ogura negli ultimi giri. I primi dieci piloti sono stati: Acosta, Marquez, Bezzecchi, Ogura, Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Brad Binder, Diogo Moreira, Enea Bastianini e Johann Zarco. La gara è stata caratterizzata da una gestione prudente delle condizioni umide, con Madriatori come Maverick Vinales che hanno tentato il cambio pneumatici ma hanno optato per rimanere in gara.

Impatti sulla classifica mondiale e prospettive per il prossimo round

Con la vittoria della sprint, Pedro Acosta si aggiudica 12 punti, chiudendo il gap con la guida di Marc Marquez, che resta al comando della classifica con 374 punti, seguito da Jorge Martin a 355 punti (nonostante il ritiro), e Marco Bezzecchi a 322 punti. La performance di Bagnaia al sesto posto gli concede 8 punti, mantenendolo in lotta per le posizioni di punta.

Il risultato di Sepang suggerisce una stagione ancora aperta, con la Ducati pronta a sfruttare la sua forza in pista, mentre la KTM continua a emergere come contendente grazie alla forma di Acosta. Le prossime prove libere, previste per il weekend di Qatar, saranno decisive per capire se i leader potranno consolidare il loro vantaggio o se nuovi sorpassi saranno all’orizzonte.