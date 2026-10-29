Il Mugello ospiterà il GP d’Italia dal 28 al 30 maggio, con rinnovo fino al 2031 e un weekend ricco di musica, cibo e adrenalina.

Il MotoGP ha ufficialmente comunicato che il Gran Premio d’Italia continuerà ad essere disputato sul Mugello Circuit fino al 2031. La data è stata fissata per il weekend dal 28 al 30 maggio, garantendo così continuità al calendario internazionale e confermando il ruolo di pilastro del campionato dei piloti. Questa decisione arriva dopo il recente rinnovo del contratto, che sancisce il Mugello come meta obbligata per i prossimi cinque cicli di gare, offrendo a fan e team la certezza di una programmazione stabile.

Rinnovo del contratto e data ufficiale

Il presidente del circuito, Paolo Poli, ha ribadito l’importanza di scegliere una data in linea con la tradizione toscana. “L’appuntamento con il Motomondiale dal 28 al 30 maggio è pensato per valorizzare il territorio durante il periodo più bello dell’anno, con un clima favorevole e la possibilità di migliorare l’esperienza di tutti gli attori coinvolti”, ha dichiarato. La decisione non solo assicura continuità operativa, ma intende anche attirare un pubblico ancora più numeroso, sfruttando le condizioni climatiche ottimali della campagna toscana.

Il Mugello: tradizione, velocità e record di pubblico

Il circuito di Scarperia e San Piero ha celebrato lo scorso anno i suoi 50 anni di storia con il primo Gran Premio motociclistico ospitato sul tracciato. L’edizione 2026 è stata particolarmente significativa: ha registrato un record di pubblico con 178.723 spettatori nel corso del weekend, confermando il Mugello come uno dei tracciati più iconici e veloci del motociclismo internazionale. La combinazione di curve tecniche, rettilinei lunghi e scenari paesaggistici lo rende una meta ambita sia per i piloti che per gli appassionati, contribuendo alla crescita costante dell’indice di gradimento della stagione.

Impatto sul territorio toscano

Il rinnovo del Gran Premio porta benefici tangibili alla regione. Oltre all’afflusso di turisti, l’evento genera un aumento dell’occupazione temporanea e promuove le eccellenze enogastronomiche locali. Grazie alla presenza di centinaia di migliaia di spettatori, gli alberghi, i ristoranti e le attività commerciali della zona registrano picchi di fatturato, rafforzando l’immagine della Toscana come destinazione sportiva di livello mondiale.

Programma per il GP 2027: festa, musica e campeggio gratuito

Per l’edizione 2027, il Mugello ha predisposto una serie di iniziative volte a trasformare il weekend di gara in una vera e propria “Woodstock dei motori”. L’ingresso è gratuito per le moto, mentre i fan possono campeggiare senza costi aggiuntivi nell’area attrezzata, completa di bagni, aree barbecue e spazi per l’intrattenimento. Il palco del Correntaio ospiterà concerti, aperitivi e una programmazione musicale che si estenderà per i tre giorni, offrendo ai presenti un mix di adrenalina sportiva e festa collettiva.