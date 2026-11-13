Il nuovo set LEGO Camaro ZL1 porta la NASCAR nella tua stanza, con minifigure, spoiler e dettagli fedeli, pronto da costruire e mostrare.

Il LEGO Speed Champions ha appena ampliato il suo catalogo con la versione Chevrolet Camaro ZL1 della serie NASCAR Next Gen, pensata per i bambini a partire dai 9 anni e per gli appassionati di corse automobilistiche. Il modello riproduce fedelmente le linee della scuderia, dalla livrea rosso fuoco alle strisce bianche, e consente di ricreare le emozioni della NASCAR Cup Series direttamente sul pavimento di casa.

Con 328 tasselli, il set offre un’esperienza di montaggio intermedia tra semplicità e complessità, ideale per chi vuole cimentarsi nella costruzione di una replica dettagliata senza rinunciare alla rapidità di assemblaggio tipica dei LEGO. Una volta completato, l’auto misura circa 16 cm di lunghezza, 7 cm di larghezza e 4 cm di altezza, dimensioni che la rendono perfetta per essere esposta su una mensola o accanto a una collezione di modellini tradizionali.

Set LEGO Speed Champions Chevrolet Camaro ZL1: specifiche tecniche e design

Lo spoiler posteriore caratteristico, la griglia anteriore a nido d’ape e i fari anteriori sono stati riprodotti con precisione, grazie a elementi stampati in 3D e a pezzi trasparenti che simulano i fari accesi. I colori vivaci, le forme aerodinamiche e le strisce flame sono tutti curati nei minimi dettagli, rendendo il modello immediatamente riconoscibile come una vera Chevrolet Camaro ZL1 in pista.

Elementi esterni realistici

Il rivestimento esterno include i loghi ufficiali Camaro, Cup Series e NASCAR, stampati su adesivi resistenti che non si scoloriscano con l’uso. Le ruote, realizzate con coperture speciali, riproducono il profilo dei pneumatici da gara, mentre il telaio in colore scuro richiamano le parti strutturali di una vettura reale.

Interni ed equipaggiamento

All’interno dell’abitacolo troviamo un roll-bar di protezione, un cruscotto con indicatori di velocità, un cambio a levetta e persino un piccolo estintore di sicurezza, tutti elementi pensati per arricchire il gioco di ruolo durante le gare immaginarie.

Minifigure pilota e accessori: ricreare la corsa

Il set include una minifigure pilota NASCAR dotata di casco aerodinamico, tuta da corsa e accessori di sicurezza. I bambini possono posizionare il pilota al volante per simulare partenze, sorpassi e tagli di pista, trasformando il semplice modello in una vera e propria scena di competizione. La minifigure è realizzata con colori coordinati alla livrea dell’auto, garantendo coerenza visiva e un’esperienza di gioco più immersiva.

Costruzione e supporto digitale: istruzioni e LEGO Builder

Le istruzioni cartacee, suddivise in step chiari e numerati, guidano l’utente passo dopo passo, mentre l’app LEGO Builder offre una modalità interattiva, con animazioni 3-D che mostrano il posizionamento corretto di ogni elemento. L’app consente inoltre di visualizzare il modello finito in realtà aumentata, così da valutare il risultato prima di completare l’ultima fase di montaggio.

Facilità d’uso dell’app

Grazie all’interfaccia intuitiva, i più piccoli possono seguire le indicazioni vocali e i suggerimenti visivi senza l’aiuto di un adulto, favorendo l’autonomia durante il processo creativo. Inoltre, l’app propone delle sfide di velocità, dove è possibile confrontare i tempi di costruzione con altri utenti della community LEGO.

Collezione e possibilità di espansione

Il Chevrolet Camaro ZL1 si inserisce perfettamente nella linea Speed Champions, che raccoglie le auto più iconiche del mondo motorsport. I collezionisti possono completare il proprio garage aggiungendo altri modelli disponibili separatamente, come la Ford Mustang o la Ferrari 488 GT3, creando scenari di gara sempre più ricchi e variati.

Informazioni pratiche: prezzo, disponibilità e dimensioni

Il set è in vendita a €24,29 IVA inclusa, grazie a uno sconto del 10 % rispetto al prezzo di listino di €26,99. Sono disponibili 17 unità in magazzino, quindi è consigliabile acquistarlo subito per garantirne la consegna. Le dimensioni finali, già citate, lo rendono un ottimo elemento d’arredo per la cameretta dei più piccoli o per la vetrina di un esperto collezionista.