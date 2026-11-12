Scopri le condizioni di leasing a tasso 0 % per le versioni 4MATIC di Mercedes, con rata mensile intorno a 600 CHF e assicurazione completa

Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG ha lanciato una proposta di leasing rivolta ai clienti che desiderano una vettura 4MATIC a costo zero di interessi. La simulazione parte da un prezzo di listino indicativo di CHF 90’000 per un modello medio della gamma, con una durata contrattuale di 48 mesi e un chilometraggio annuo stimato di 10’000 km. Il tasso nominale annuo è impostato a 0,0 %, grazie a una riduzione di 0,5 % sul tasso base per chi sottoscrive contemporaneamente il pacchetto assicurativo Mercedes-Benz.

Come si compone la rata mensile del leasing

Il pagamento iniziale comprende una maxirata di CHF 13’650 che include già la prima assicurazione. A partire dal secondo mese, il cliente paga una rata di CHF 465,80. Alla stessa scadenza, la polizza casco totale ha un premio di CHF 133,20, variabile a seconda del profilo dell’assicurato. Sommando leasing e assicurazione, il costo complessivo mensile si aggira intorno a CHF 599, un importo competitivo per un veicolo di queste dimensioni.

Copertura assicurativa obbligatoria e vantaggi inclusi

L’offerta prevede che la polizza casco totale sia obbligatoria e già inclusa nel leasing. L’assicuratore designato è Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA. Il profilo assicurativo proposto è quello di un contraente svizzero nato nel 1982, residente a Berna, con uso privato del veicolo e accessori illimitati. La copertura comprende responsabilità civile senza franchigia (CHF 0) e un casco parziale con franchigia di CHF 200 per vetri e danni da parcheggio. Il casco totale, invece, prevede una franchigia di CHF 1’500, garantendo così una protezione completa in caso di sinistro.

Modelli 4MATIC esclusi dall’offerta

È importante sottolineare che la promozione è valida solo per i modelli dotati di trazione 4MATIC, ma esclude una serie di versioni di fascia alta. Tra le esclusioni troviamo: Classe S Berlina (WV223), Classe S Berlina Maybach (Z223), GLS Maybach (X167), SL Maybach (Z232), EQS SUV Maybach (Z296), le due versioni della Classe G (W463 e W465) e infine la Classe G con tecnologia EQ (N465). Chi desiderasse uno di questi veicoli dovrà rivolgersi a offerte alternative o a condizioni di leasing differenti.

Condizioni contrattuali e limiti di credito

Mercedes-Benz Financial Services specifica che il credito non può essere concesso se rischia di generare un indebitamento eccessivo per il locatario. L’intera proposta rimane valida fino al 30 novembre 2026, a condizione che la stipula dell’assicurazione avvenga simultaneamente con il contratto di leasing. Il prezzo indicato è da considerarsi non vincolante e soggetto a variazioni, con riserva di modifica da parte del concessionario.

Come calcolare il proprio piano di leasing

Per chi volesse valutare la convenienza dell’offerta, bastano pochi passaggi: inserire il prezzo di listino del veicolo desiderato (ad esempio CHF 90’000), impostare la durata del leasing (48 mesi) e il chilometraggio previsto (10’000 km/anno). Il calcolatore interno applicherà il tasso d’interesse del 0,0 % e aggiungerà la maxirata iniziale. Successivamente, si somma il premio assicurativo mensile per ottenere il costo totale. Questa procedura permette di confrontare rapidamente diverse configurazioni e di individuare la soluzione più adatta al proprio budget.