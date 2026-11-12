Ferrari ha scommesso sulle pressioni alte delle intermedie a Interlagos: partenza perfetta per Hamilton, ma risultato negativo nei giri successivi.

Il Gran Premio di Brasile, svoltosi il 11 novembre 2026 sul circuito di Interlagos a San Paolo, ha offerto una lezione di strategia pneumatica in condizioni di bagnato. La Ferrari ha deciso di aumentare drasticamente le pressioni delle gomme intermedie, puntando a un vantaggio sul via, soprattutto per Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo.

Una partenza da record grazie alle pressioni elevate

Hamilton è riuscito a lanciarsi dalla griglia con una partenza definita magistrale. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha riconosciuto che la scelta delle pressioni è stata il fattore chiave: “c’è stato un lato positivo per la partenza”, ha spiegato ai microfoni di Sky. Il Chief Engineer della Pirelli, Simone Berra ha precisato che in condizioni di pioggia alzare la pressione diminuisce l’impronta di contatto e favorisce una più rapida messa in temperatura della gomma, garantendo così una migliore risposta ai primi giri di sprint.

Come funzionano le pressioni alte su gomma bagnata

Secondo Berra, una pressione superiore alle pressioni minime rende la gomma più “aperta”, consentendo di evacuare più acqua nei tratti veloci e di aumentare il supporto strutturale in curva. La frase chiave è: “In caso di bagnato, alzare la pressione aiuta a diminuire l’impronta di contatto e ad accelerare la messa in temperatura”. Questo approccio, tuttavia, comporta il rischio di aquaplaning quando la pista si asciuga, poiché la superficie di contatto rimane ridotta.

Il contrappeso: perdita di aderenza nella seconda metà dello stint

Nonostante il guadagno iniziale, la strategia si è rivelata penalizzante non appena l’asfalto ha iniziato a perdere acqua. Le gomme intermedie, gonfiate al di sopra del minimo, si sono surriscaldate rapidamente e hanno perso aderenza, consentendo a rivali come Max Verstappen e le Mercedes di recuperare terreno. La Ferrari ha quindi osservato un calo improvviso di prestazioni, con Hamilton che è sceso dalle prime posizioni per finire più indietro in classifica.

Le dichiarazioni di Vasseur e le reazioni dei concorrenti

Vasseur ha ammesso: “C’è stato un lato positivo e uno negativo, come per ogni scelta; è andato molto bene in partenza ma un po’ meno a metà stint”. Altri team hanno riscontrato problemi analoghi: i piloti della Mercedes hanno segnalato un “bilanciamento strano” delle auto, e Toto Wolff ha commentato che le gomme posteriori erano quasi consumate mentre quelle anteriori sembravano nuove, suggerendo una possibile errata gestione delle pressioni.

Confronto con le scelte di altre scuderie

La McLaren, con Lando Norris al volante, ha optato per pressioni più basse, rimanendo competitiva per tutta la durata della gara. Al contempo, Charles Leclerc ha avuto difficoltà al passaggio alle gomme slick, ma la bassa pressione delle intermedie gli ha garantito un degrado contenuto, permettendogli di rimandare il pit stop finché la pioggia non è tornata.

La Ferrari ha scommesso su una tattica che, se ben calibrata, poteva trasformare la pioggia in un alleato. La realtà di Interlagos ha dimostrato che un eccesso di pressione può essere vantaggioso solo per i primi giri, ma diventa un handicap quando la pista cambia rapidamente. La lezione più evidente è che la gestione delle pressioni deve essere flessibile, adattandosi alle evoluzioni climatiche per evitare di trasformare un vantaggio temporaneo in una perdita di posizioni.