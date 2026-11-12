I B‑SUV più richiesti in Italia, il primato sportivo di Bolzano e la nuova Kia Sportage 2026: dati, test e curiosità.

Nel 2026 il segmento B-SUV ha confermato la sua popolarità tra gli automobilisti italiani, nonostante una lieve diminuzione rispetto al 2025. Secondo le statistiche di Unrae, sono state immatricolate 427.623 unità, pari al 30,2 % del totale delle vendite di vetture, in calo rispetto al 31,4 % dell’anno precedente.

Classifica dei B-SUV più venduti in Italia

Al primo posto della graduatoria troviamo la Peugeot 2008, seguita da Renault Captur e Citroën C3 Aircross, tutti prodotti dal gruppo Stellantis. La quota di mercato è stata dominata da modelli europei, mentre l’unica proposta asiatica in classifica è la MG ZS, costruita in Cina negli stabilimenti SAIC e commercializzata in Europa dal marchio britannico Morris Garages.

Trend di mercato e prospettive

Il leggero calo di preferenza verso i B-SUV è stato compensato da un aumento delle citycar, che hanno guadagnato terreno nella top-10 del 2026. Tuttavia, la domanda di veicoli compatti con altezza da terra e versatilità rimane solida, spinta dalla crescente attenzione verso soluzioni di mobilità urbana più spaziose e dalle politiche di incentivazione per le versioni ibride.

Bolzano, la città regina degli sport invernali e del tennis

Secondo l’Indice di Sportività elaborato da PTS Sport, la provincia di Bolzano ha raggiunto il primato nazionale negli sport invernali, superando Sondrio (911,5 punti) e Belluno (770,4 punti). Le strutture alpine locali, i centri d’eccellenza internazionali e le società ben organizzate hanno consentito agli atleti di allenarsi in condizioni ottimali, contribuendo a un risultato di sette medaglie olimpiche e due ori paralimpici alle Olimpiadi Milano-Cortina.

Tennis: il contributo di Jannik Sinner

Il successo di Bolzano si estende anche al tennis, grazie al “fenomeno” di Jannik Sinner, numero uno mondiale, cresciuto a San Candido nella Val Pusteria. Le sue vittorie internazionali hanno spinto la provincia a primeggiare nella classifica sportiva nazionale, conferendole il terzo posto complessivo dietro Milano e Trento.

Kia Sportage 2026: prova delle sei motorizzazioni

La nuova Kia Sportage 2026 è stata introdotta in Italia con un prezzo di partenza di 29 950 €, ma grazie a un’offerta promozionale è possibile acquistarla a 25 950 €. Il modello è disponibile in sei versioni: benzina 1.6 T-GDi mild hybrid da 150 CV, diesel 1.6 CRDi mild hybrid da 136 CV, full hybrid da 230 CV, plug-in hybrid da 285 CV con trazione integrale, oltre alle due varianti mild hybrid con diverse trasmissioni.

Esperienza di guida della full hybrid

Durante la prova della versione full hybrid da 230 CV, dotata di cambio automatico e trazione AWD, è emerso un notevole comfort di marcia e una risposta pronta sia in città che su strade extraurbane. Le sospensioni elettroniche ECS hanno ridotto il beccheggio in frenata e migliorato la stabilità in curva, rendendo l’auto adatta a percorsi misti. La modalità Sport aumenta la prontezza della risposta, mentre la modalità Terrain adatta la trazione a fango, neve o sabbia.

Consumi e consigli d’uso

Il consumo combinato dichiarato per la full hybrid è di 6,16 l/100 km (140 g/km di CO₂). La mild hybrid a benzina o diesel, invece, si rivela più economica all’acquisto ma non offre la marcia elettrica autonoma. La plug-in hybrid, con batteria ricaricabile, consente di percorrere brevi tratte in modalità elettrica, ideale per chi ha una colonnina domestica. La scelta della motorizzazione deve quindi basarsi su chilometraggio annuo, disponibilità di ricarica e preferenze di utilizzo.

Il mercato italiano dei B-SUV rimane solido, Bolzano continua a brillare negli sport invernali e nel tennis, e la Kia Sportage 2026 propone un ventaglio di soluzioni propulsive per soddisfare esigenze diverse, dal risparmio urbano alla performance fuoristrada.