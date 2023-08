Dalle aspettative sui vincitori della gara olandese, a quelle su chi sarà il campione mondiale, la Formula 1 continua a emozionare l’estate dei fan e dei tifosi di ogni scuderia

Sta per volgere al termine l’estate della Formula 1, ora in fervida attesa per il GP d’Olanda, in programma dopo lo stop per domenica 27 agosto.

Come accade per ogni periodo pre-gara, impazzano i pronostici sul vincitore della gara, mentre si avvicina sempre di più la finalissima.

A destare curiosità e interesse è soprattutto il circuito, poiché ogni pista, per le sue caratteristiche intrinseche, può essere favorevole o meno ai piloti delle varie scuderie, anche in base all’equipaggiamento tecnico o alle diverse abilità dei conducenti sulle varie curve e sui rettilinei.

L’attesa

Lungo 4252 metri, il podio dei piloti del circus che hanno trionfato sulla pista della cittadina olandese è composto da Clark, Stewart e Lauda. Chissà, dunque, chi la spunterà sulle temute curve tre e quattordici con banking a 19 gradi. Certo la maggiore attesa sarà per la gara di Max Verstappen, che ha letteralmente dominato il GP del Belgio, nonostante l’arretramento sullo schieramento di partenza, dovuto ai cinque cambi, ovvero uno in più dei quattro ammessi dal regolamento attualmente in vigore.

In particolare, il campione di Red Bull ha sottolineato che si troverà a proprio agio in casa, così come accadde a Baku per Perez, particolarmente propenso ad affrontare al meglio i circuiti cittadini. Proprio da Baku Verstappen, in occasione del post-gara belga, ha ammesso di avere tratto importanti insegnamenti, a testimonianza del fatto che anche un campione indiscusso ha molto da imparare, ogni volta, dalle piste.

I pronostici

In questo clima di riscaldamento come si può ben immaginare l’entusiasmo è alle stelle e i pronostici si fanno sempre più serrati.

Già dalle prime battute del Gran Premio il nome di Verstappen come “vincente mondiale” ha messo d’accordo i pronostici e allineato le quote dei bookmakers italiani e dei siti di scommesse esteri accessibili dall’Italia.

Il favore dei bookie è del resto legato a contingenze oggettive, dovute sia agli ultimi due anni d’oro del pilota olandese sia a un compagno di squadra, Perez, che non spaventa la punta di diamante del team Red Bull, sebbene in seconda posizione nella classifica piloti 2023, con un punteggio di 189 contro 314.

Il GP non è però solo della Red Bull e, secondo i pronostici, Ferrari, salita sul podio con Leclerc in occasione del Gran Premio del Belgio, potrebbe raccogliere la sfida delle Mercedes, seconde nella classifica costruttori con 244 punti – contro il 503 del team Red Bull, seguite di misura da Aston Martin, a quota 196 e infine dalle stesse rosse, ferme a 191 punti.

In attesa della nuova monoposto entro il 2024, il team Ferrari con Leclerc e Sainz sembra essere pronto a sorpassare, nei listini di alcuni bookmaker, il duo Hamilton e Russell, ma i pronostici non mettono d’accordo tutti gli allibratori, tenendo anche conto del fatto che Lewis Hamilton si è dimostrato competitivo anche contro il super favorito Verstappen.

Il calendario di gara

Mentre tutto è ancora in forse, i preparativi per il prossimo weekend su quattro ruote del 25-27 agosto sono invece una certezza.

Se alcuni fortunati potranno assistere alla corsa direttamente dal circuito olandese di Zandvoort, con prezzi che arrivano anche a 500 euro per le giornate di sabato e domenica, non manca comunque, come per ogni appuntamento mondiale che si rispetti, la possibilità di seguire la gara comodamente dalla tv e dal salotto di casa.

Chi è abbonato a Sky potrà vedere addirittura la diretta integrale, compresi gli eventi del venerdì pre-gara, e lo stesso vale per i possessori di Sky Sport Summer e Sky Sport 4K, ovvero per chi è in possesso di Sky Q.

Il canale in chiaro TV8 trasmetterà gratis in differita le qualifiche di sabato 26 e la gara di domenica 27, ma saranno escluse le prove libere.

Per chi sarà in vacanza, c’è anche la possibilità di accedere ai contenuti dall’app SkyGo, sia via tablet che da smartphone, mentre chi non è in possesso di abbonamento Sky potrà comunque seguire dal sito di TV8 le gare e anche le qualifiche, però in differita. Ulteriore possibilità è la richiesta on demand in streaming su NOW.

Insomma, non resta che mettersi comodi e aspettare una delle sfide clou del GP, in gran ripresa dopo la consueta pausa estiva.