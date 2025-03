Un calendario ricco di eventi a Monza

Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per l’Autodromo Nazionale di Monza, che si prepara a ospitare una serie di eventi che attireranno appassionati da tutto il mondo. Con un calendario che va da marzo a dicembre, Monza si trasformerà nella capitale dei motori, offrendo un mix di emozioni e competizioni di alto livello. Il momento clou sarà, senza dubbio, il Gran Premio di Formula 1, previsto per il 7 settembre, un evento che rappresenta il fiore all’occhiello del motorsport internazionale.

Il rinnovamento dell’Autodromo

Il 2024 è stato un anno di importanti lavori di ristrutturazione per l’Autodromo Nazionale Monza, come sottolineato da Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club di Milano. Questi interventi hanno reso il circuito più moderno e funzionale, in grado di soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente. “Abbiamo investito molte energie per garantire che Monza rimanga un punto di riferimento nel panorama internazionale del motorsport”, ha dichiarato La Russa. Questo rinnovamento non è solo un aggiornamento tecnico, ma un modo per onorare la tradizione che risale al 1922, anno di fondazione dell’Autodromo.

Eventi collaterali e gare di alto livello

Oltre al Gran Premio di Formula 1, il calendario del 2025 prevede una serie di eventi collaterali e gare di alto livello. L’obiettivo è quello di mantenere viva l’attenzione su Monza durante tutto l’anno, attirando centinaia di migliaia di appassionati. “Vogliamo che Monza sia un luogo di incontro per tutti gli amanti del motorsport, non solo durante le gare, ma anche attraverso eventi speciali e sessioni di test”, ha aggiunto La Russa. La passione per il motorsport è palpabile, e Monza si prepara a offrire un’esperienza indimenticabile a tutti i visitatori.

Un messaggio agli appassionati

In vista del 2025, il messaggio per gli appassionati è chiaro: “Venite con la passione di sempre! Monza è pronta a regalarvi emozioni uniche, come ha fatto per oltre un secolo”. L’Autodromo non solo ha una storia prestigiosa, ma è anche un luogo dove il futuro del motorsport si sta scrivendo. Con un impegno costante per garantire un’esperienza di alta qualità, Monza si conferma come una delle tappe più iconiche della Formula 1 e del motorsport in generale.