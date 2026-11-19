La Polo passa all'elettrico e Volkswagen Di Viesto la mette a disposizione per un open weekend con test drive, offerta dedicata e vetture in pronta consegna.

La Volkswagen Polo diventa elettrica con la ID. Polo, e il weekend del 21 e 22 novembre è l’occasione per provarla direttamente. Le tre sedi Volkswagen Di Viesto di Torino e Grugliasco aprono le porte dalle 9:00 con un programma dedicato a chi vuole conoscere la vettura da vicino, senza impegno di acquisto. L’ingresso è libero, mentre i test drive richiedono una prenotazione.

Per partecipare basta prenotare il proprio turno tramite il sito , scegliendo la sede più comoda tra quelle disponibili. Il personale accompagna il cliente durante la prova su strada, che permette di valutare comportamento, silenziosità e accelerazione della vettura in condizioni reali di traffico.

Test drive e prova dell’abitacolo

Il test drive su strada è il cuore dell’iniziativa. Chi prenota può guidare la ID. Polo nel percorso ritenuto più adatto, con il consulente a bordo che risponde a dubbi su guida, autonomia e consumi. È una prova pensata per chi arriva dal motore termico e vuole capire le differenze nella risposta dell’auto.

Chi preferisce prendersi più tempo può sedersi al posto di guida senza fretta. In sede è possibile provare tutte le funzioni dell’abitacolo: impianto multimediale, comandi al volante, regolazioni dei sedili e spazio disponibile per i passeggeri posteriori. Questo passaggio aiuta a farsi un’idea concreta dell’utilizzo quotidiano, più che dei numeri sulla scheda tecnica.

Ricarica e pronta consegna

Uno dei temi più richiesti dagli automobilisti riguarda la ricarica. Durante l’open weekend il personale spiega il funzionamento di wallbox e colonnine, con indicazioni su tempi di ricarica e costi reali da mettere in conto nell’uso di tutti i giorni. Il chiarimento su questo punto serve a valutare la vettura con dati alla mano.

Chi decide di acquistare potrebbe portare a casa la vettura in tempi brevi. Le ID. Polo in pronta consegna sono disponibili nelle tre sedi Volkswagen, quindi chi sceglie un modello già pronto evita l’attesa di un ordine personalizzato. La disponibilità dipende dalle vetture presenti in ciascuna sede al momento della visita.

L’offerta di novembre sulla ID. Polo Life 115 CV

Per il mese di novembre Volkswagen Di Viesto propone un’offerta dedicata alla Nuova ID. Polo Life 115 CV. Con il finanziamento Progetto Valore Volkswagen la rata parte da 299 euro al mese, con un anticipo di 5.300 euro e una durata di 36 mesi. Il tasso annuo nominale (TAN) è del 4,99% e il tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 6,27%.

Chi preferisce pagare in un’unica soluzione può acquistare la stessa vettura a 26.900 euro in contanti. Le due modalità restano alternative, e il consulente illustra condizioni e requisiti di ciascuna durante l’incontro in sede.

Per prenotare il test drive basta indicare la sede, il giorno e l’orario preferito dal sito ufficiale. Le richieste di informazioni si possono inviare anche tramite il modulo dedicato, previa accettazione dell’informativa sulla privacy.