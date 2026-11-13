La FIA ha confermato i Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi, eliminando Imola dal calendario finale della stagione 2026.

La stagione 2026 di Formula 1 si avvicina alla conclusione con un quadro ormai definito: il Gran Premio di Qatar il 29 novembre e quello di Abu Dhabi il 6 dicembre sono confermati, mentre l’eventuale tappa a Imola è stata definitivamente esclusa dal calendario.

La decisione proviene direttamente dal presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che ha comunicato ai responsabili dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari che non sarà più necessario attivare il piano B previsto per il circuito italiano. La notizia è arrivata in un momento in cui la federazione stava ancora valutando le conseguenze delle precedenti cancellazioni provocate dal conflitto in Medio Oriente.

Gran Premi in Qatar e Abu Dhabi, il calendario rimane intatto

Le gare di Qatar e Abu Dhabi erano state minacciate dopo la cancellazione di Arabia Saudita e Bahrein in aprile e ottobre. Il secondo è stato ricollocato a Sepang in Malesia il 4 ottobre, mantenendo sponsor e denominazione, per recuperare parte delle perdite economiche. Tuttavia, le parti coinvolte hanno ritenuto imprescindibile mantenere gli appuntamenti del giro finale, data l’importanza da contrattuale e da immagine.

Imola, il piano B già in fase di preparazione

Allo stesso tempo, Imola aveva già avviato i lavori sul rettilineo principale, con il paddock club e la zona stampa pronti ad accogliere le squadre. Sono stati montati alcuni tribuni temporanei ed è in corso la riqualificazione delle tribune fisse. Tuttavia, la decisione di FIA prevede che tutti i costi sostenuti finora saranno coperti dall’organizzazione, evitando che l’autodromo subisca un danno finanziario.

Implicazioni economiche e contrattuali per la F1

I Gran Premi in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti rappresentano investimenti notevoli da parte dei governi locali, che garantiscono ingenti somme per diritti televisivi, sponsorizzazioni e infrastrutture. La cancella di queste gare avrebbe comportato una perdita significativa di entrate, sia per le quote di hosting sia per la distribuzione dei diritti TV. Inoltre, la continuità del calendario è essenziale per onorare gli accordi con i partner commerciali a livello globale.

Rimborsi e futuro del calendario

Con Imola fuori dal programma, la FIA ha confermato che il rimborso dei lavori effettuati sarà totale, ma non sono previsti sostituti qualora le ultime due gare fossero successivamente cancellate. La prospettiva rimane quella di una conclusione di stagione “spettacolare”, come indicato dal presidente, con un focus sulla sicurezza, il divertimento per i fan e la valorizzazione dei circuiti ormai consolidati.

Nel frattempo, le squadre hanno già confermato le prenotazioni alberghiere per i weekend di dicembre, ma la loro agenda resta flessibile in attesa di eventuali sviluppi geopolitici. Il calendario rimane, per ora, stabile, ma la preparazione di un piano alternativo dimostra quanto la Formula 1 debba essere pronta a reagire a scenari internazionali imprevedibili.