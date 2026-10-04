Una guida step-by-step per regolare sag, precarico, compressione e ritorno su forcella e forcellone, con valori di partenza per strada e track day.

Una moto che scorre stabile in frenata, sterza rapida senza pompaggi e tiene la linea in uscita di curva non è magia: è una taratura accurata di sospensioni e bilanciamento. Il cuore è la regolazione di sagprecarico compressione e ritorno su forcella e forcellone. Chi segue la moto gp di oggi o una gara sprint sa quanto pochi click cambino il comportamento. La stessa logica, con criteri pratici, vale su strada e nei track day.

Che si tratti di un mezzo nuovo, di una naked da commuting o di una sportiva vista alla fiera moto Verona (o alle Verona fiere moto spesso chiamate anche fiera delle moto Verona), la procedura non cambia. Funziona su una Honda Moto Italia come su un usato preso tra le moto usate Roma o preparato da officine specializzate tipo GR Moto Torino. Serve metodo, ordine e un bloc-notes per segnare ogni variazione.

Strumenti e preparazione della moto

Per iniziare servono: metro rigido, fascetta per stelo, cavalletto posteriore, un amico, chiavi per il precarico e un cacciavite per i click. Pneumatici alla corretta pressione e in buono stato, catena lubrificata, sagoma del rider con abbigliamento completo. La taratura va fatta con il serbatoio a metà, per una condizione ripetibile. Annotare le posizioni iniziali: chiudere delicatamente ogni registro e contare i click di apertura, così da avere una base di confronto certa in ogni passaggio.

Misurare e regolare il sag statico e rider

Il sag è l’affondamento a moto ferma: definisce il punto di lavoro della sospensione. Si misurano tre distanze davanti e dietro: ruota sollevata (esteso), moto a terra (statico), moto con pilota equipaggiato (rider). Per la forcella una fascetta sullo stelo aiuta a leggere l’affondamento. Target iniziali: forcella 30-35% della corsa per uso urbano/turismo, 25-30% per track dayammortizzatore 25-30% strada, 20-25% pista. Si regola il precarico fino a rientrare nei valori. Se serve troppo precarico, valutare molle diverse: il precarico non cambia la rigidezza ma la posizione nella corsa.

Precarico, compressione e ritorno: funzione e primo set-up

Il precarico definisce la quota; i registri di compressione e ritorno controllano la velocità con cui la sospensione si muove. Regola di base: partire da una taratura “aperta” intermedia e convergere. Un buon starting point universale: forcella 10-12 click aperti in compressione e 10-12 in ritorno; ammortizzatore 12-14 compressione e 12-14 ritorno. Se le regolazioni sono a vite continua, usare giri completi e quarti di giro come unità. Annotare ogni cambiamento: massimo 1-2 click per step, per isolare l’effetto.

Settaggi di base per urbano, turismo e track day

– Urbano priorità al comfort e al controllo su buche. Forcella con compressione più aperta (12-14 click), ritorno medio-aperto (11-13). Ammortizzatore con compressione aperta (14-16) e ritorno medio (12-14). Sag verso il 30-35% davanti e 25-30% dietro.

– Turismo stabilità con bagagli e passeggero. Aumentare precarico di 1-2 tacche avanti e 2-3 dietro, aprire leggermente compressione per assorbire carico extra, chiudere 1-2 click di ritorno per limitare il rimbalzo. Sag su 30% davanti e 25% dietro.

– Track day supporto in frenata e trazione in uscita. Forcella compressione più chiusa (8-10), ritorno medio-chiuso (8-10), sag 25-30%. Ammortizzatore compressione chiusa (10-12), ritorno chiuso (8-10), sag 20-25%.

Metodo di test: step, segnali e fine-tuning

Il collaudo segue un percorso ripetibile. Scegliere un anello con tratti di frenata, curve medie e un paio di sconnessioni. Procedere così: 1) verificare corsa usata con la fascetta; 2) ascoltare la moto. Segnali tipici: in frenata la forcella che affonda troppo o arriva a fine corsa richiede più compressione o più precarico; uno sterzo nervoso in rilascio indica ritorno troppo aperto. Dietro, pattinamento in uscita e moto che si siede chiedono più compressione o meno sagpompaggio in rettilineo indica ritorno troppo aperto. Intervenire a piccoli passi, ripetere il giro, annotare sensazioni e tempi di reazione ai click.

Coerenza tra assi: bilanciamento e altezze

Una moto agile ma instabile spesso ha eccesso di carico sull’anteriore: troppo precarico dietro o forcella troppo bassa. Al contrario, un avantreno “muto” e tendenza ad allargare in curva indicano posteriore basso o compressione anteriore troppo chiusa. Intervenire in coppia: 1 click di compressione davanti può richiedere 1 di ritorno dietro per mantenere il ritmo. L’altezza posteriore (eventuale registro del forcellone) e lo sfilamento forcella sono leve potenti: più alto dietro o più sfilata davanti rende la moto più svelta ma meno stabile. Modificare in passi da 1-2 mm e riaffinare i click.

Errore comune: confondere molla e idraulica

Se il sag è corretto ma la moto affonda troppo, non si aggiusta con precarico infinito: serve una molla più rigida. Viceversa, se non si raggiunge il rider sag entro valori di precarico ragionevoli, la molla è troppo dura. L’idraulica (compressione/ritorno) gestisce la velocità, non la quota. Ricordarlo evita inseguimenti a vuoto. In caso di sospensioni non regolabili, si può intervenire con olio più denso in forcella molle adeguate e revisione: spesso un service fatto a regola d’arte, come consiglierebbero anche i reparti tecnici delle Honda Moto Italia restituisce coerenza al sistema.

Check-list finale e note pratiche

– Annotare settaggi per urbanoturismo e track day su tre righe separate.

– Ripristinare pressioni gomme a caldo coerenti con l’uso.

– Ritarare con passeggero e bagagli, poi tornare al base.

– Rivedere tutto ogni cambio gomme.

– Evitare variazioni climatiche estreme nei test: l’olio delle sospensioni risponde alla temperatura.

Un calendario di eventi come la fiera delle moto Verona o visite a realtà tecniche tipo GR Moto Torino possono essere l’occasione per confrontare set-up e testare componenti. Le stesse buone pratiche valgono su strada e in pista, dalla quotidianità cittadina al weekend con una sessione cronometrata, senza bisogno di inseguire solo i riferimenti della moto gp di oggi.