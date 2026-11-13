Jorge Lorenzo respinge le frasi che gli sono state attribuite su Valentino Rossi e Marc Marquez e accusa alcuni media di manipolazione.

Una frase attribuita a Jorge Lorenzo ha riacceso il dibattito nel mondo della MotoGP. Secondo i virgolettati circolati nei giorni scorsi, l’ex pilota spagnolo avrebbe escluso Valentino Rossi dal gruppo dei più grandi di sempre, insieme a Marc Marquez e Giacomo Agostini. Lorenzo ha però smentito con decisione di aver pronunciato quelle parole, e lo ha fatto direttamente sui social.

L’intervista sulla griglia del Qatar

Il contesto è il Gran Premio del Qatar, a Lusail. Lorenzo, presente nel paddock, ha rilasciato un’intervista a TNT Sports sulla griglia di partenza. Nel corso della conversazione ha parlato delle prospettive del Mondiale, delle possibilità di Marco Bezzecchi, autore della pole position, e delle ambizioni di Marquez. Sul pilota spagnolo ha espresso un giudizio molto positivo, definendolo il più grande dell’era moderna e aggiungendo che, in termini di tecnica e guida, è il migliore di tutti i tempi. Il nome di Rossi non compare in nessuna delle sue frasi.

Titoli che hanno cambiato il senso delle parole

Diverse testate hanno ripreso il confronto tra Marquez e Agostini, aggiungendo una presunta presa di posizione contro Rossi. Il passaggio ha cambiato il focus della notizia: il virgolettato su Rossi non è mai stato detto. Lorenzo, ritiratosi nel 2019, ha scritto che attribuirgli parole su un pilota che non ha nemmeno nominato supera i limiti della manipolazione giornalistica. Ha inoltre invitato i media a consultare l’intervista originale prima di pubblicare.

Il video originale, pubblicato dal canale sportivo che ha raccolto l’intervista, mostra Lorenzo parlare di Marquez come possibile miglior pilota della storia insieme ad Agostini, senza alcun riferimento a Rossi. Lorenzo ha anche denunciato la tendenza di alcune redazioni a cercare clic a qualsiasi costo, sostenendo che questo comportamento dovrebbe essere punito severamente.