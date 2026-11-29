Le auto Tesla restano con il chip AI4, mentre il nuovo AI5 andrà prima al robot Optimus. Il collo di bottiglia è la produzione a 3 nanometri.

Elon Musk ha chiarito che le auto Tesla continueranno a usare il chip AI4 e non passeranno, almeno per ora, al più potente AI5. Secondo il patron di Tesla, il processore attuale è già sufficiente per una guida autonoma superiore alle capacità umane. Musk ha aggiunto che il costo dell’AI4 è raddoppiato rispetto al passato.

La destinazione del nuovo chip è il robot umanoide Optimus, non le automobili. Dietro la scelta non c’è solo una strategia aziendale: pesa anche la disponibilità di produzione dei semiconduttori.

Perché le auto restano con AI4

Musk presenta la decisione come una scelta tecnica. Secondo lui, l’AI4 basta per raggiungere una guida sovrumana con il sistema FSD, quindi non serve passare subito al chip successivo. Tesla aveva già indicato la stessa linea lo scorso aprile.

Per FSD v15 i tecnici cercano di sfruttare gli ultimi punti percentuali di capacità di calcolo dell’AI4. L’aggiornamento hardware AI4.5 prevede soprattutto il passaggio alla memoria LPDDR5X, e Musk ha spiegato che il rincaro della RAM ha portato Tesla a ridurne la dotazione da 32 a 24 GB.

Il nodo della produzione a 3 nanometri

Il progetto AI5 sarebbe affidato a Global Unichip (GUC), partner di design che lavora con TSMC. Secondo le ricostruzioni della filiera taiwanese, GUC avrebbe nel 2027 una capacità limitata sui chip a 3 nanometri, e una parte andrebbe ai progetti cloud nordamericani di Google e Microsoft, con una quota più ridotta per Tesla.

Per Optimus le stime indicano un’integrazione del chip intorno ad aprile 2027, con volumi nell’ordine delle migliaia di unità. Per le auto, il rapporto del Commercial Times indica che i chip AI5 non sarebbero disponibili in quantità sufficiente prima del 2028. Tesla ha consegnato circa 1,6 milioni di veicoli nel suo ultimo anno fiscale, e ciascuno richiede un computer dedicato alla guida autonoma.

TSMC prevede l’avvio della produzione in volume nel nuovo impianto di Tainan nella prima metà del 2027, mentre la fabbrica in Arizona dovrebbe partire nella seconda metà dello stesso anno. Tesla conta anche su Samsung, che prepara una versione di AI5 a 2 nanometri nello stabilimento di Taylor, in Texas, con avvio atteso nella seconda metà del 2027.

Nessuna di queste tempistiche è stata confermata ufficialmente da Tesla, GUC o TSMC. Chi acquista un’auto Tesla oggi può quindi contare sull’AI4 come hardware di riferimento, mentre l’arrivo dell’AI5 sulle vetture dipende dalla capacità produttiva che i fornitori riusciranno a liberare nel 2027.