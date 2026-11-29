Tesla FSD v15 mostra l'auto in un ambiente reale sul display e Elon Musk annuncia la guida verso un punto toccato sullo schermo.

Tesla ha rilasciato un aggiornamento importante per il suo sistema Full Self-Driving. Insieme a diverse nuove funzioni di sicurezza, la versione v15 introduce una nuova visualizzazione della guida sul touchscreen centrale, che mostra l’auto come se fosse inserita in un videogioco.

Il sistema, che Tesla chiama Reality View, usa computer di bordo e tecnologie di intelligenza artificiale per riprodurre l’auto in un ambiente reale, al posto della semplice animazione usata in precedenza. Sul display compaiono veicoli e pedoni intorno all’auto in tempo reale, oltre a edifici, alberi e segnali stradali.

Reality View: pregi e limiti della nuova interfaccia

Per le svolte imminenti il display mostra frecce in realtà aumentata. La resa non è ancora perfetta: la visualizzazione risponde meno bene a tap e swipe sul touchscreen e non riproduce con precisione i dettagli, tanto che cordoli e linee di corsia a volte sembrano deformarsi. Tesla considera questa la prima versione di Reality View e prevede miglioramenti con lo sviluppo.

Sicurezza e controllo del parcheggio

Tesla afferma che v15 è 25 volte migliore nella gestione dei casi critici di sicurezza rispetto alla versione precedente. L’azienda non ha spiegato come sia arrivata a questo dato. Secondo Tesla, i veicoli con FSD v15 sono nove volte più sicuri di un guidatore umano, rilevano meglio detriti e buche, evitano le strade allagate e gestiscono meglio navigazione, parcheggio e monitoraggio del conducente, che funziona anche con cappelli e occhiali da sole.

Tra le novità c’è anche Speed Camera Slowdown, che rallenta automaticamente l’auto quando rileva un autovelox. La funzione arriva dopo un’analisi condotta in Belgio, secondo cui FSD tende a superare i limiti di velocità. Durante un test di sicurezza di tre giorni, una Tesla con Full Self-Driving v14.2.2.6 ha superato il limite di 19 mph su alcune strade più della metà delle volte.

Guida e parcheggio con un tap sullo schermo

Il 27 novembre Elon Musk ha risposto su X al proprietario Zack (@BLKMDL3), che aveva detto che il nuovo display non è stancante dopo oltre 1.000 miglia con FSD v15. Musk ha scritto che la capacità di indicare un punto sullo schermo in Reality View e far andare l’auto lì arriverà in una point release tra una o due settimane.

Musk ha confermato anche la possibilità di scegliere un posto auto specifico, in modo simile ad Autopark nella guida manuale. Oggi FSD v15 suggerisce i luoghi dove l’auto è già stata parcheggiata e mostra diverse opzioni sulla mappa, mentre la novità permetterebbe di scegliere direttamente il posto. Il sistema potrebbe aiutare anche in manovre piccole, come avanzare di poco in un parcheggio o muoversi in una fila al drive-through.

Musk non ha indicato quale point release conterrà la funzione né se arriverà a tutti i proprietari di v15 nello stesso momento. Tesla sta lavorando a una latenza minore per Reality View. FSD v15 dovrebbe arrivare in versione generalizzata con l’Holiday Update del mese prossimo. FSD resta un sistema supervisionato, quindi il conducente deve continuare a guardare la strada ed essere pronto a riprendere il controllo.