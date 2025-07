Maserati dopo aver definitivamente abbandonato l’idea di una nuova sportiva elettrica, perchè, come per Ferrari, gli appassionati non sono interessati ad un’auto senz’anima, starebbe quindi pensando di produrre una nuova sportiva a due posti che è destinata ad avere parecchie cose in comune con l’attuale MC20 che ha avuto grande successo. I dettagli nell’ultimo spot emerso sui social media.

Nuovo possibile modello in arrivo, cosa emerge dal post Instagram

Il post che Maserati ha voluto condividere sui social media mostra una formula legata all’energia questa recita E=MC²

Un qualcosa di semplice ma molto evocativo, perchè la sigla MC nell’universo Maserati sta per due parole chiave, Maserati Corse che in passato legavano il marchio modenese ai successi gloriosi in pista ma nel passato recente è stata tramutata in una sigla iconica per auto stradali che hanno avuto poi una carriera corsaiola.

La più recente è la MC20 ancora in produzione oggi ma in passato è stata applicata alla mitica MC12 che vinse nel 2005 il campionato GT1.

Sulla nuova vettura che sarà prodotta non si hanno al momento notizie significative. E’ quindi difficile fare ipotesi su come potrà essere.

Nuova Maserati MC, avrà Nettuno nel cuore

Si può ipotizzare che si tratti di un restyling della Maserati MC20 che ha da poco festeggiato un lustro di presenza sul mercato. Il motore 3.0 V6 ha in quest’auto 630 cavalli ed il suo restyling potrebbe averne qualcuno in più.

Altra idea suggestiva è la nascita di un nuovo modello sportivo dotato del medesimo propulsore, dato che è nato con MC20 e quindi ha ancora diversi anni davanti per mostrare di cosa è capace.

Le sue potenzialità sono già state mostrate sulla MCXtrema che è un’auto da pista, prodotta in 62 esemplari e mostrata in anteprima al pubblico nella suggestiva cornice del Goodwood Festival Of Speed durante lo scorso weekend.