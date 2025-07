Unione tra Fiera Milano e IEG per il motorismo storico

Fiera Milano e IEG uniscono le forze per dare nuova vita alle fiere di auto d’epoca in Italia. Ecco cosa c’è da sapere!

Ciao amici! Oggi voglio parlarvi di un’alleanza che potrebbe davvero cambiare il panorama delle fiere dedicate alle auto d’epoca in Italia. Fiera Milano e Italian Exhibition Group (IEG) hanno deciso di unire le forze e, credetemi, questa mossa è destinata a far rumore! 🚗💨 Se siete appassionati di motori storici, preparatevi perché ci saranno novità imperdibili. Ma partiamo dall’inizio…

Il grande passo: l’acquisizione di EMAC

Fiera Milano e IEG hanno appena acquisito il 70% di EMAC S.r.l., l’organizzatore di eventi come Milano AutoClassica e Vicenza Classic Car Show. Queste manifestazioni sono ormai un must per chi ama il motorismo d’epoca! La nuova società avrà una composizione davvero interessante: Fiera Milano e IEG detengono entrambi il 35%, mentre il restante 30% rimane ad Andrea Martini, il fondatore di EMAC. E non è tutto: Martini continuerà a essere parte attiva del progetto! 💪

Questa collaborazione va ben oltre una semplice acquisizione. Si tratta di unire competenze e esperienze di due realtà che, pur essendo diverse, sono perfettamente complementari. L’obiettivo? Creare un’offerta continuativa e solida per gli appassionati di auto d’epoca, non solo in Italia, ma anche all’estero. E chi non ama un road trip internazionale? 🌍✨

Un calendario ricco di eventi

Parliamo di numeri: Milano AutoClassica ha registrato oltre 82.000 visitatori e 4.500 vetture in esposizione nell’ultima edizione. Wow! E indovinate un po’? Tornerà con la sua 15esima edizione dal 21 al 23 novembre 2025 a Fiera Milano. E noi di Motor1.com ci saremo! Chi altro è super entusiasta? 🙋‍♀️

Dall’altra parte, il Vicenza Classic Car Show, in programma dal 28 al 30 marzo 2026, ha visto un incremento del 38% di visitatori nel 2025 e oltre 2.300 vetture in mostra. Questo evento giovane ha decisamente trovato il suo pubblico! 🎉

Andrea Martini ha commentato che avere eventi in autunno e primavera permette di coprire l’intera stagione. Questo significa che gli appassionati possono vivere la loro passione tutto l’anno! Ma la cosa più interessante è che questa è solo la punta dell’iceberg…

Un futuro di collaborazioni e sinergie

Fiera Milano e IEG non si fermano solo al mondo delle auto. Stanno espandendo la loro collaborazione anche al settore congressuale. Allianz MiCo, Palacongressi di Rimini e Vicenza Convention Centre sono solo alcuni dei luoghi dove nasceranno nuove sinergie. E voi cosa ne pensate? È un passo avanti per l’Italia nel mondo? 🤔

I dati parlano chiaro: l’Italia è prima in Europa e seconda nel mondo per il numero di congressi internazionali ospitati. Questo significa che c’è spazio per crescere e conquistare nuovi mercati! 💼✨ Francesco Conci, AD di Fiera Milano, ha sottolineato l’importanza di collaborare per avere un impatto più forte a livello internazionale. Questo è il futuro che vogliamo, giusto?

La visione di Corrado Peraboni, AD di IEG, è chiara: vogliamo creare valore per i territori e le aziende partecipanti. In un mondo in continua evoluzione, chi non vuole cogliere ogni opportunità per fare rete? 🤝