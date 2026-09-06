Vigevano: aggressione notturna per tradimento, 41enne arrestato

Nella notte tra il 4 e il 5 settembre, un uomo di 41 anni ha sorpreso la moglie con un 23enne. L'aggressione e l'arresto che ne sono seguiti hanno scatenato un caso giudiziario.

Nella tranquilla cittadina di Vigevano, nel Pavese, si è consumato un dramma familiare che ha avuto ripercussioni giudiziarie. Nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre, un uomo di 41 anni, impiegato come magazziniere ha scoperto la moglie, 29enne, in compagnia di un altro uomo. La situazione è rapidamente degenerata, portando all’arresto del marito per lesioni personali e rapina.

La scoperta e l’aggressione

Tutto è iniziato quando il 41enne si è svegliato e ha notato l’assenza della moglie. Dopo vani tentativi di contattarla, è uscito di casa e ha trovato la consorte in un’auto parcheggiata a pochi metri da casa, in compagnia di un parrucchiere di 23 anni. La situazione ha scatenato una reazione violenta: il marito ha ordinato alla moglie di tornare a casa e ha affrontato il giovane, chiedendogli cosa stesse facendo.

Non ottenendo risposta, l’uomo ha trascinato il 23enne fuori dall’auto e lo ha colpito ripetutamente con pugni al volto. Il giovane ha cercato di chiedere aiuto, ma il marito gli ha strappato il telefonino dalle mani, impedendogli di chiamare soccorsi. I vicini, allarmati dalle grida, hanno immediatamente chiamato il 118 e la polizia.

L’intervento delle forze dell’ordine e le conseguenze

Gli agenti sono intervenuti prontamente, arrestando il 41enne con le accuse di lesioni personali e rapina. Il giovane ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per ricevere le cure necessarie. Durante l’udienza svoltasi a Pavia, l’arresto è stato convalidato e il marito è stato scarcerato in attesa del processo, fissato per il prossimo 15 ottobre.

Questo episodio ha messo in luce le drammatiche conseguenze che un tradimento può avere, trasformando un dramma familiare in un caso giudiziario. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e stabilire le responsabilità delle parti coinvolte.