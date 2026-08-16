Vivere il Motomondiale da protagonista: pacchetti VIP per un weekend indimenticabile

Il Motomondiale è un evento che ogni appassionato di moto sogna di vivere da vicino. Grazie ai pacchetti VIP, ora è possibile trasformare questo sogno in realtà. Scopriamo insieme le esperienze uniche che rendono indimenticabile un weekend di gara.

Immagina di trovarti nel cuore dell’azione, con una vista privilegiata sulla griglia di partenza e sui box delle squadre. Questo è solo uno dei tanti vantaggi offerti dai pacchetti VIP del Motomondiale.

L’esperienza VIP Village

Il MotoGP VIP Village™ è situato nel Padiglione Box lungo il Rettilineo Hamilton offrendo una terrazza panoramica privata con vista sul rettilineo principale. Qui, gli ospiti possono godere di un open bar e di visuali impareggiabili sulla griglia di partenza e sui box, vivendo l’atmosfera elettrizzante della gara.

La lounge è arredata con eleganza e offre un’esperienza di accoglienza di alto livello. Gli ospiti possono rilassarsi in un ambiente climatizzato con posti a sedere riservati, gustando colazioni e pranzi a buffet con piatti raffinati, stuzzichini e un open bar che include prosecco, birra, vino e bevande analcoliche.

Incontri esclusivi con i piloti

Uno degli aspetti più emozionanti dei pacchetti VIP è la possibilità di partecipare a incontri esclusivi con i piloti della MotoGP™. Durante il Giro di Domande a un Pilota gli ospiti possono ascoltare racconti affascinanti sulla vita nel Motomondiale e scoprire cosa serve davvero per competere ai massimi livelli delle due ruote.

Inoltre, è possibile partecipare a un Giro di domande a un insider della MotoGP™ dove dirigenti di team ed esperti di automobilismo condividono spunti unici e approfondimenti sulla competizione. Questi incontri offrono un’opportunità unica per conoscere da vicino il mondo della MotoGP.

Esplorazione del Paddock

Con il Pass per il Paddock valido per due giorni, gli ospiti possono esplorare liberamente il dietro le quinte della MotoGP. Questo accesso speciale permette di osservare da vicino la città itinerante del Motomondiale, scoprendo i segreti dei team e dei piloti mentre si preparano per la gara.

Un’altra esperienza imperdibile è il Tour Alla scoperta del Paddock durante il quale una guida esperta accompagna gli ospiti in un viaggio alla scoperta dei dettagli più interessanti del circuito. Inoltre, è possibile partecipare a un Tour Dentro il garage di un team dove si può osservare da vicino il lavoro dei meccanici e degli ingegneri.

Per un’esperienza ancora più coinvolgente, gli ospiti possono passeggiare lungo la griglia di partenza delle gare di supporto assaporando l’atmosfera frizzante che precede le gare. Inoltre, è possibile fare una Sosta ai box respirando l’elettrizzante atmosfera dei garage delle squadre.

Infine, non perdere l’opportunità di ammirare da vicino l’autentico trofeo del Campionato Mondiale della MotoGP™ un simbolo di eccellenza e competizione che rappresenta il culmine del sogno di ogni pilota.

Per completare l’esperienza, è possibile aggiungere un soggiorno di tre notti presso l’Hotel La Tour situato nel cuore di Milton Keynes. L’hotel offre moderni comfort e un’accoglienza calorosa, con trasferimenti giornalieri per il circuito. La distanza dal circuito è di circa 28,7 km, garantendo un facile accesso al Motomondiale.