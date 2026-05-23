Volante SIMAGIC Zeus Formula: 280 mm, RGB e integrazione MagicDash 4

Il SIMAGIC Zeus Formula propone un volante da 280 mm costruito in carbonio e alluminio con ampie possibilità di personalizzazione, dashboard magnetica e supporto per MagicDash 4

Il mercato del sim racing continua a evolvere e il SIMAGIC Zeus Formula si presenta come una proposta studiata per chi cerca un volante Formula compatto ma ricco di funzionalità. Con una diametro di 280 mm, questa periferica punta a offrire una presa da corsa reale senza compromessi sulla solidità costruttiva: la scocca è in carbonio e alluminio, materiali scelti per garantire rigidità e leggerezza. In particolare, la combinazione dei materiali contribuisce a sensazioni di guida precise e a una risposta diretta nei feedback.

Oltre all’aspetto meccanico, il Zeus Formula include una serie di soluzioni pensate per la gestione della gara: numerosi comandi programmabili, un sistema di illuminazione esteso e la possibilità di integrare una dashboard esterna per visualizzare i dati più importanti. Questa unità si rivolge sia agli appassionati che ai piloti virtuali più esigenti, offrendo strumenti per personalizzare mappature, strategie e visualizzazioni in modo immediato durante le sessioni di guida.

Design e specifiche tecniche

La struttura del SIMAGIC Zeus Formula è costruita utilizzando carbonio per la parte estetica e alluminio per gli elementi strutturali, ottenendo così un buon equilibrio tra peso e robustezza. Sul fronte dei controlli, il volante integra 92 input configurabili, pensati per gestire comandi complessi come mappature di motore, strategie di pitstop e settaggi rapidi. L’illuminazione è affidata a 91 zone RGB, che possono essere programmate per restituire informazioni di stato, avvisi e feedback visivi in maniera intuitiva.

Ergonomia e costruzione

L’ergonomia è stata ottimizzata per sessioni prolungate: la corona da 280 mm offre una posizione di guida naturale e reattiva, ideale per chi pratica le categorie tipo Formula. I materiali pregiati non solo migliorano l’aspetto estetico, ma garantiscono anche durata nel tempo. Inoltre, la distribuzione dei comandi è studiata per consentire la modifica dei parametri di gara senza togliere le mani dalla corona, riducendo i tempi di intervento durante le prove e la competizione.

Interfacce, software e integrazioni

Una delle caratteristiche che distingue il dispositivo è la compatibilità con strumenti per la visualizzazione dati. Il volante è pensato per integrarsi con MagicDash 4 e può ospitare una dashboard magnetica che mostra informazioni come lap time, stato vettura e parametri di telemetria. La dashboard è progettata per essere compatibile con SimHub, permettendo di personalizzare schermate e avvisi secondo le esigenze del pilota virtuale.

Funzionalità aggiuntive e connettività

Il Zeus Formula non è solo hardware: la combinazione di input configurabili e zone RGB consente di creare flussi informativi complessi che aiutano nelle decisioni di gara. Grazie alla compatibilità con software esterni, si possono sincronizzare avvisi visivi con eventi di telemetria o cambi di mappa. Questo approccio trasforma il volante in un hub operativo, dove luminosità, colori e pulsanti lavorano insieme per comunicare informazioni chiave in tempo reale.

Prezzo, disponibilità e requisiti

La fascia di prezzo del SIMAGIC Zeus Formula si colloca tra €819 e €849, posizionandosi come prodotto di livello medio-alto per il pubblico di sim racing. Le consegne sono previste a partire da metà/fine giugno, pertanto chi è interessato dovrebbe considerare i tempi di disponibilità al momento dell’ordine. Questo range di prezzo riflette l’uso di materiali premium e la presenza di componenti elettroniche avanzate, come le numerose zone RGB e gli input programmabili.

Nota sui requisiti per MagicDash 4

Importante: per utilizzare la MagicDash 4 su determinate basi, in particolare quelle Evo, è necessario il SIMAGIC AIRLINK. In pratica, l’uso della dashboard esterna in combinazione con alcune basi richiede questo componente aggiuntivo, che funge da ponte di comunicazione. È consigliabile verificare la propria configurazione hardware prima dell’acquisto per assicurarsi di avere tutti gli accessori necessari.