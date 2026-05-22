Calendario AMA Supercross 2026: 17 tappe in 13 stati

Il Calendario 2026 dell’AMA Supercross e del PRO Motocross è stato presentato con una programmazione articolata su 17 gare che toccheranno 16 città distribuite in 13 stati. Questo annuncio segna la composizione dell’anno agonistico, con tappe che andranno dalla California e dall’Arizona fino all’Ohio e alla Pennsylvania. Tra le novità spicca il ritorno all’Huntington Bank Field di Cleveland, evento che riporta la disciplina in quella sede per la prima volta dopo oltre trent’anni, sottolineando l’importanza della scelta dei luoghi per il pubblico e per i team.

Oltre al rientro di Cleveland, il calendario conferma il ritorno di tappe consolidate come Houston e Nashville: la gara di Houston si svolgerà di nuovo al NRG Stadium, mentre Nashville tornerà al Nissan Stadium. Queste conferme rappresentano un mix fra innovazione e tradizione, perché se da un lato vengono riaperte piste storiche, dall’altro la sequenza degli eventi è stata ritoccata per incidere sulla gestione delle trasferte e sulla pianificazione tecnica. Nel complesso la stagione promette tappe spettacolari e listini logistici impegnativi per chi segue il circuito.

Il calendario e le novità

La struttura della serie prevede 17 appuntamenti per il Supercross, agganciati a location diffuse su più stati per massimizzare la copertura territoriale. La scelta di riportare l’evento a Cleveland in uno stadio come l’Huntington Bank Field sottolinea la volontà degli organizzatori di recuperare platee storiche e creare nuovi momenti di spettacolo. Contestualmente è previsto uno spostamento dell’inizio della stagione estiva, con l’intento dichiarato di offrire a piloti e staff una settimana aggiuntiva di preparazione dopo la chiusura del Supercross. Questa modifica, apparentemente tecnica, ha ricadute anche sul calendario familiare degli atleti, consentendo un fine settimana di pausa durante il Memorial Day.

Ripercussioni logistiche

Dal punto di vista operativo le variazioni impongono una riorganizzazione delle trasferte e della gestione dei mezzi: i team dovranno adattare piani di viaggio, trasporto componenti e programmazione dei box per affrontare tappe dislocate in 13 stati. L’effetto pratico riguarda la durata dei turni di lavoro, il recupero delle persone e la rotazione delle attrezzature. Per i manager la sfida sarà bilanciare efficienza e sicurezza, garantendo che ogni set up delle moto arrivi in pista nelle migliori condizioni nonostante i continui spostamenti, mentre per i piloti la settimana in più può tradursi in vantaggi di performance.

Impatto su piloti e squadre

Il rinvio dell’avvio della stagione estiva di una settimana è stato pensato per dare a team e piloti una finestra di recupero e lavoro extra dopo il Supercross: una scelta che può influire sui livelli di forma, sulla programmazione delle prove e sull’affinamento delle set up. Per i corridori più esperti significa poter ottimizzare la condizione fisica e le messa a punto tecniche; per i team emergenti rappresenta un’opportunità per colmare gap e testare soluzioni alternative. In termini di classifica, ogni modifica al calendario ha il potenziale di ridefinire le strategie stagionali, perché la gestione degli intervalli tra gare può incidere direttamente sulle prestazioni in pista.

La parte estiva del campionato Pro Motocross manterrà la sua identità consolidata: la 55ª edizione del Pro Motocross Championship si disputerà nei luoghi che da decenni rappresentano il cuore della disciplina, confermando l’attaccamento agli impianti storici. La stagione all’aperto sarà composta da 11 gare e da 22 impegnative manche, un formato che valorizza costanza e resistenza. Questo schema penalizza chi non riesce a trovare ritmo rapido e premia chi mantiene continuità, e il calendario predisposto offre il palcoscenico per sfide tecniche serrate e per la consacrazione dei protagonisti del circuito.

Prospettive per fan e promozione

Per gli appassionati il nuovo calendario vuol dire più opportunità di assistere a eventi di alto livello in città diverse e la possibilità di rivedere circuiti storici come quello di Cleveland. Dal punto di vista commerciale gli organizzatori puntano a combinare ritorni iconici e nuove soluzioni per incrementare affluenza e coinvolgimento. Le modifiche temporali, come la settimana in più prima dell’estate, possono rivelarsi utili anche per le attività promozionali e per le partnership locali, offrendo finestre migliori per eventi collaterali, test e attività di engagement rivolte alle comunità locali.