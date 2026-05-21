Proroga delle accise sul carburante: come influirà su benzina e diesel

Negli ultimi giorni la questione del taglio delle accise sui carburanti è tornata centrale nell’agenda politica a causa delle tensioni internazionali che stanno influenzando i mercati energetici. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha confermato l’intenzione del governo di prorogare lo sconto vigente, la cui scadenza è fissata al 22 Maggio. Questa misura ha lo scopo di attenuare l’impatto immediato dei rincari sul portafoglio degli automobilisti e di dare respiro ai settori più esposti, come l’autotrasporto.

La decisione non è solo politica ma anche tecnica: servono coperture finanziarie per sostenere la proroga e al momento non tutte le opzioni sono disponibili. In particolare il meccanismo delle “accise mobili”, che sfrutta l’extragettito Iva legato all’aumento dei prezzi, non può essere utilizzato prima della seconda metà di giugno. Per questo motivo il governo sta cercando alternative per evitare che, una volta cessato il taglio, i prezzi alla pompa tornino a salire bruscamente.

Perché il taglio delle accise è così importante

Il peso delle accise sul prezzo finale alla pompa è rilevante: rappresentano una componente fiscale che incide direttamente sul costo pagato dall’utente. Ridurle significa intervenire immediatamente sul prezzo al distributore senza dover attendere fluttuazioni del mercato petrolifero. Con il taglio attuale lo sconto operativo è di 24,4 centesimi al litro sul diesel e di 6,1 centesimi sulla benzina, misure che hanno contribuito a contenere i prezzi medi osservati negli ultimi giorni.

Meccanismo pratico e limiti temporali

In termini operativi il taglio viene applicato direttamente sui listini praticati dalle pompe: è una misura immediata ma temporanea. L’utilizzo delle accise come strumento anticrisi è efficace sul breve termine, ma pone il problema delle risorse necessarie per finanziarla. Il governo ha spiegato che sta lavorando sulle coperture, mentre la disponibilità dell’extragettito Iva sarà possibile soltanto dopo la prima metà di giugno, rendendo indispensabile trovare soluzioni ponte per il periodo fra la scadenza e l’attivazione di risorse automatiche.

Cosa prevede il governo e quali sono gli scenari

Secondo quanto dichiarato da esponenti come il ministro Giancarlo Giorgetti e lo stesso Matteo Salvini, venerdì sera è previsto un Consiglio dei ministri in cui si discuterà la proroga del taglio. L’obiettivo è evitare che i consumatori e le imprese, in particolare gli autotrasportatori, subiscano un nuovo balzo dei prezzi. Senza un intervento la benzina potrebbe nuovamente avvicinarsi ai 2 euro al litro e il diesel rischierebbe di superare la soglia dei 2,20 euro, con effetti immediati sui costi di trasporto e sui bilanci familiari.

Dialogo con le categorie e esigenze degli autotrasportatori

Al tavolo del governo sono attese confronti con le associazioni dell’autotrasporto, che hanno già proclamato uno sciopero per le giornate dal 25 al 29 Maggio. Le imprese del settore lamentano un aumento dei costi operativi che, in assenza di aiuti mirati, rischia di tradursi in difficoltà economiche e interruzioni nelle forniture. Salvini ha sottolineato la necessità di trovare strumenti per sostenere quei comparti per i quali i tagli alle accise rappresentano una misura insufficiente o non risolutiva da sola.

Rischi, prospettive e fattori esterni

La sostenibilità della proroga dipende anche dall’andamento della situazione geopolitica in Medio Oriente e dalle oscillazioni del prezzo del petrolio sul mercato internazionale. Se le tensioni dovessero attenuarsi, i prezzi potrebbero stabilizzarsi e rendere meno onerosa la scelta fiscale; al contrario, un’escalation prolungata aumenterebbe la pressione sui conti pubblici per mantenere gli sconti. In ogni caso il governo cerca un equilibrio tra interventi temporanei e scelte di più lungo respiro per la sicurezza energetica.

Per gli automobilisti, nel breve periodo, la notizia della probabile proroga rappresenta un sollievo: mantiene il costo carburante in una fascia più contenuta e limita l’impatto sui bilanci domestici. Restano però aperti i nodi delle coperture finanziarie e delle ripercussioni sui settori produttivi: nelle prossime settimane sarà fondamentale seguire gli esiti del Consiglio dei ministri del 22 Maggio e i possibili accordi con Bruxelles sul margine di flessibilità per finanziare misure straordinarie contro il caro energia.