Proroga del taglio delle accise: cosa cambia per benzina e diesel fino all’8 giugno 2026

Il taglio delle accise è stato esteso fino all'8 giugno 2026 per fronteggiare l'aumento delle quotazioni petrolifere: analisi degli effetti sui prezzi alla pompa e dei nodi ancora aperti

Il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino all’8 giugno 2026, una misura pensata per attenuare l’impatto della crisi in Medio Oriente sulle tasche degli automobilisti. La decisione arriva mentre il prezzo del petrolio rimane elevato: le quotazioni hanno raggiunto i 103,84 dollari al barile, un livello che mantiene alta la pressione sui listini nazionali.

La misura mantiene la struttura già vista nelle precedenti proroghe: un taglio differenziato per carburante, con riduzioni più ampie per il diesel e più contenute per la benzina. Allo stesso tempo il Governo è al lavoro per reperire le risorse necessarie a compensare l’entrata che viene a mancare dagli accisi, entrate che fanno parte del bilancio ordinario dello Stato e che richiedono riallocazioni di spesa.

Perché è stata decisa la proroga

La proroga risponde a due elementi convergenti: da un lato l’andamento incerto dei mercati internazionali del petrolio causato dalla crisi in Medio Oriente, dall’altro la necessità di evitare aumenti bruschi dei prezzi alla pompa per famiglie e imprese. Il Governo ha valutato che intervenire in modo temporaneo con il taglio delle accise è la via più rapida per attenuare l’effetto di un salto delle quotazioni che ricade direttamente sui distributori e sui consumatori.

Le ragioni economiche

Ridurre le accise significa rinunciare a entrate strutturali dello Stato: è un po’ come svuotare un serbatoio secondario per fare fronte a un’emergenza. Questo implica che il Governo deve individuare fonti alternative o spostare risorse nei bilanci per coprire il minor gettito. Allo stesso tempo la proroga è motivata dall’obiettivo di limitare ripercussioni inflazionistiche, soprattutto nel settore dei trasporti dove i costi del carburante pesano sui prezzi finali dei beni e dei servizi.

Come si traducono i numeri alla pompa

La misura conferma un taglio differenziato: -5 centesimi per la benzina e -20 centesimi per il gasolio. Questo ha contribuito a una sostanziale parità dei listini osservata nelle rilevazioni più recenti. Secondo i dati pubblicati, i prezzi medi sulla rete sono prossimi a: benzina self service 1,968 euro/litro e gasolio self service 1,981 euro/litro, con differenze contenute anche per i prezzi serviti.

La reazione della rete e dei consumatori

Non tutti gli impianti hanno aggiornato immediatamente i prezzi: il ministero competente ha segnalato che quasi il 60% delle stazioni ha già recepito la riduzione, mentre altre attendono chiarimenti sul trattamento delle giacenze. Questo fenomeno spiega la doppia velocità con cui i listini si adeguano e genera confusione tra gli automobilisti che vedono oscillazioni anche all’interno della stessa provincia.

Il ruolo delle giacenze e i nodi ancora aperti

Uno dei motivi principali del ritardo nell’adeguamento dei prezzi è il trattamento delle giacenze di carburante: quando si modifica l’imposizione fiscale, gli operatori devono stabilire come computare lo sconto rispetto ai volumi già acquistati a condizioni diverse. La mancanza di indicazioni chiare può portare a ritardi nell’applicazione dello sconto e a comportamenti conservativi da parte dei gestori.

Conseguenze pratiche

Il risultato è che, anche con il taglio delle accise in vigore, i risparmi percepiti dagli utenti possono variare. Le compagnie e i distributori hanno reagito in modo diverso, e in alcuni casi il adeguamento è stato parziale o ritardato. Nel frattempo associazioni di consumatori hanno chiesto misure più durevoli, sostenendo che il periodo di crisi richiederebbe estensioni fino a quando le quotazioni non si stabilizzeranno.

Cosa accadrà dopo l’8 giugno 2026

Il futuro del provvedimento è legato all’evoluzione della situazione internazionale. Se le tensioni nella regione dovessero persistere, il mercato del petrolio potrebbe mantenere quotazioni elevate, imponendo al Governo scelte difficili tra nuove proroghe, interventi mirati per settori come il trasporto pubblico e l’autotrasporto, o misure compensative di carattere strutturale. Per gli automobilisti resta fondamentale monitorare l’andamento dei listini e l’aggiornamento delle disposizioni sul trattamento delle giacenze.

In sintesi, la proroga fino all’8 giugno 2026 rappresenta un sollievo temporaneo ma non risolve i problemi strutturali legati alla volatilità del prezzo del petrolio e alla necessità di trovare coperture finanziarie. Resta centrale il ruolo delle autorità di vigilanza e delle associazioni di categoria per garantire trasparenza e tempestività nell’applicazione della misura.