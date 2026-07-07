Volkswagen assume 100 pecore per un impianto fotovoltaico in Polonia

Volkswagen ha introdotto 100 pecore in uno stabilimento in Polonia per gestire la vegetazione sotto i pannelli solari, un progetto green che sta attirando l'attenzione.

In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, il Gruppo Volkswagen sta sperimentando soluzioni innovative per integrare la produzione energetica con la tutela dell’ambiente. Recentemente, l’azienda ha avviato un progetto insolito ma efficace: l’utilizzo di 100 pecore per la manutenzione di un impianto fotovoltaico in Polonia.

Questa iniziativa, che potrebbe sembrare bizzarra, rappresenta un esempio concreto di come l’industria possa adottare pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Ma come funziona esattamente questo progetto e quali sono i suoi benefici?

Le pecore al lavoro nello stabilimento di Września

Lo stabilimento di Września in collaborazione con Quanta Energy ospita uno dei più grandi impianti fotovoltaici industriali on-site in Europa. Con una capacità di 18,3 MW e oltre 31.000 pannelli solari l’impianto copre circa il 25% del fabbisogno energetico annuale della fabbrica.

Le pecore, appartenenti alla razza autoctona tutelata Wielkopolska pascolano liberamente nell’area sottostante i pannelli. Questo metodo naturale sostituisce lo sfalcio meccanico dell’erba, mantenendo la vegetazione sotto controllo. Inoltre, i pannelli solari offrono ombra e riparo alle pecore durante i mesi estivi, creando un ambiente ideale per il loro benessere.

Collaborazione con l’Università di Poznań

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dal mondo accademico. I ricercatori dell’Università di Scienze della Vita di Poznań stanno studiando gli effetti di questo progetto sul benessere animale, sulla biodiversità, sul microclima e sullo sviluppo del suolo. I risultati preliminari sono promettenti: le pecore favoriscono il ritorno degli impollinatori e contribuiscono alla concimazione naturale del terreno.

Questo progetto rappresenta un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per lo studio dell’agrivoltaico una pratica che combina la produzione di energia rinnovabile con l’agricoltura sostenibile. I ricercatori stanno monitorando attentamente i benefici ambientali e le possibili applicazioni future di questa metodologia.

Tra apprezzamenti e critiche

Nonostante l’entusiasmo per questo progetto innovativo, non mancano le critiche. Alcuni osservatori hanno sollevato dubbi sulla coerenza tra l’immagine green promossa da Volkswagen e i recenti annunci di licenziamenti di massa. Il Gruppo Volkswagen sta infatti affrontando una grave crisi e ha annunciato una drastica riorganizzazione aziendale che potrebbe portare al licenziamento di circa 100.000 dipendenti nei prossimi anni.

Tuttavia, il progetto delle pecore rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità e potrebbe ispirare altre aziende a adottare pratiche simili. In un contesto di crisi economica e ambientale, l’innovazione e la sostenibilità sono diventate priorità fondamentali per il futuro dell’industria.