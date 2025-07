Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice: il ritorno della leggenda con un tocco moderno

La Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice sta già facendo parlare di sé! 🎉 Dopo un anno dal lancio del prototipo, questa edizione limitata della compatta sportiva elettrica ha tutte le carte in regola per catturare l’attenzione degli appassionati. Ispirata alla mitica Golf II Fire and Ice del 1990, la ID.3 non è solo un’auto, ma un vero e proprio oggetto del desiderio. Curiosa di sapere di più? Andiamo a scoprirla insieme!<\/p>

I dettagli che fanno la differenza<\/h2>

La ID.3 GTX Fire+Ice sarà prodotta in soli 1.990 esemplari e i prezzi partono da 56.020 euro in Germania. Questo è di certo un richiamo per i collezionisti! 🏎️ Ma parliamo delle prestazioni: disponibile in due varianti, da 210 kW (286 CV) e 240 kW (326 CV), entrambe con una coppia massima di 545 Nm. La versione più potente è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Chi non vorrebbe provarla?<\/p>

Ma non è tutto: la ID.3 è equipaggiata con una batteria da 79 kWh netti, che consente ricariche rapide fino a 185 kW. Immagina di passare dal 10% all’80% in circa 26 minuti! ⏱️ E con un’autonomia WLTP fino a 591 km, questa auto è perfetta per lunghe gite on the road. Hai già in mente dove andresti con questa bellezza?<\/p>

Un design che racconta una storia<\/h2>

Il design della ID.3 Fire+Ice è un omaggio diretto alla Golf Fire and Ice. Con una vernice Ultra Violet Metallizzata e dettagli in Flaming Red anodizzata, questa auto non passa di certo inosservata. I cerchi da 20” Locarno in tinta viola e i gruppi ottici posteriori oscurati completano un look davvero accattivante. ✨ La vera domanda è: chi non vorrebbe farsi notare su strada con una macchina così?<\/p>

All’interno, il contrasto cromatico è sorprendente: sedili in On Fire Red per il conducente e Keep Cool Blue per il passeggero. I rivestimenti richiamano lo stile degli iconici piumini Bogner, con dettagli stilizzati e il logo Fire-Ice al centro. 🚗💨 Anche il volante e i tappetini sono personalizzati! Insomma, ogni dettaglio è pensato per far sentire chi guida come un vero sportivo.<\/p>

Un’eredità che continua<\/h2>

Questo modello non è solo un omaggio al passato, ma un vero esempio di come Volkswagen unisca moda e mobilità. Come sottolineato da Daniel Hiendlmeier, responsabile del marchio Bogner, questo ritorno è un “passo importante” per la fusione tra stile e prestazioni. Certo, la Golf II Fire and Ice ha fatto la storia con un look audace e motori fino a 160 CV, ma la ID.3 GTX Fire-Ice porta avanti questo spirito con tecnologie all’avanguardia. 🌟<\/p>

Un’auto che non solo guarda al passato, ma guarda anche al futuro, con un cuore elettrico e una personalità unica. Chi di voi è già innamorato della ID.3 GTX Fire+Ice? Fatemi sapere nei commenti! 💖<\/p>