Crescita della produzione auto, ma con il rischio di una nuova crisi dei chip legata all'intelligenza artificiale: cosa emerge da VTM 2026 a Torino.

Al Lingotto Fiere di Torino si tiene VTM 2026, la business convention dedicata alla mobilità, in programma dal 23 al 25 novembre. L’evento prevede oltre 4000 incontri b2b tra più di 200 buyer e circa 350 fornitori, di cui 91 piemontesi e 20 start up. Nell’edizione compare anche un nuovo ingresso, quello del comparto ferroviario, che può aprire sbocchi per le aziende della filiera.

Durante la conferenza inaugurale, Matteo Martini di Mobility Global ha illustrato cosa attende l’industria automobilistica, in generale e in Europa. Lo scenario è di crescita, ma restano ostacoli da superare, dalla concorrenza delle Case cinesi alle difficoltà della transizione elettrica.

Le previsioni di Mobility Global per il 2029 e il 2031

Secondo le previsioni presentate da Martini, la produzione mondiale di veicoli leggeri potrebbe raggiungere 95 milioni di unità entro il 2029. A sostenere la crescita sarà l’elettrificazione: entro il 2031 le auto completamente elettriche dovrebbero rappresentare più di un terzo della produzione globale. Lo scenario resta però soggetto a diverse incognite, la principale delle quali riguarda la disponibilità di semiconduttori, componenti indispensabili per le auto moderne.

Il rischio di una nuova crisi dei chip

Il settore ha già affrontato una grave carenza di chip tra il 2020 e il 2022, con rallentamenti produttivi, chiusure temporanee degli stabilimenti e ritardi nelle consegne. Il problema potrebbe ripresentarsi, questa volta per ragioni diverse. A pesare sul mercato dei semiconduttori è la crescente domanda dei data center dedicati all’intelligenza artificiale. I grandi produttori destinano una quota crescente della capacità produttiva a questo mercato, più redditizio, e riducono così la disponibilità di alcuni chip usati nell’automotive, in particolare le memorie DRAM dei sistemi di infotainment e di assistenza alla guida.

Secondo Mobility Global, alcune componenti per applicazioni automobilistiche hanno già registrato aumenti di prezzo all’inizio del 2026, e le tensioni potrebbero proseguire nel 2027 e nel 2028. Il problema riguarda anche le Auto elettriche: richiedono mediamente un numero di semiconduttori superiore rispetto ai modelli termici, per via dell’elettronica di potenza che gestisce batteria e motore elettrico. Al momento non si registrano interruzioni produttive diffuse legate alle memorie DRAM, ma le difficoltà di approvvigionamento e l’aumento dei costi potrebbero frenare la crescita prevista.

Torino e la filiera: incontri, risorse e nuovi settori

Andrea Tronzano, assessore regionale alle Attività produttive, ha dichiarato: «Bisogna superare i campanili ed essere complementari». Tronzano ha aggiunto che per Torino e il Piemonte la mobilità resta un punto fermo.

Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino, ha affermato: «In quattro anni i risultati sono confortanti e abbiamo numeri importanti». Cipolletta ha spiegato che la manifestazione ha guadagnato un giorno in più: «abbiamo aggiunto un giorno per aumentare le possibilità di business». Il programma è stato ampliato anche al ferroviario, per sviluppare opportunità trasversali tra i settori.