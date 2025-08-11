Zeekr 9X: il SUV ibrido che sorprende per potenza e design

Hey amiche e amici! Oggi parliamo di un’auto che sta facendo molto parlare di sé: la Zeekr 9X, il primo SUV ibrido plug-in del brand premium di Geely. Questo gigante su ruote promette di portare un mix di eleganza e potenza, e sono super curiosa di svelarvi qualche dettaglio in più! 🚗💨

Design e dimensioni da urlo

La Zeekr 9X è un SUV che non passa inosservato: lungo ben 5,2 metri e largo poco più di 2, è un vero colosso! Con un’altezza di 1,82 metri e un passo generoso di quasi 3,2 metri, l’abitabilità è sicuramente uno dei suoi punti di forza. E chi non ama un’auto spaziosa, giusto? 😍

A dir la verità, il design ricorda un po’ le linee eleganti di una Rolls-Royce, ma con quel tocco moderno che solo Zeekr può dare. Questo è quanto basta per farci dire: “This is giving me luxury vibes!” 🥂✨. Ma non è solo una questione di estetica; il peso di oltre 3 tonnellate è giustificato dalla grande batteria e dalla nuova piattaforma modulare SEA-S di Geely. Se stai pensando che sia un po’ pesante, hai ragione! Ma questo è il prezzo da pagare per avere un’ibrida plug-in così potente.

La batteria: potenza e autonomia

Parliamo ora del cuore pulsante della Zeekr 9X: la batteria! Realizzata da CATL, sarà disponibile in due versioni: una da 55,1 kWh e una da 70 kWh. Entrambe le opzioni sono davvero enormi per uno standard ibrido! 📈

La batteria più grande garantisce un’autonomia elettrica di oltre 300 km secondo il ciclo CLTC, e la ricarica è super veloce: solo 9 minuti per passare dal 20 all’80% grazie all’architettura a 900V. Sì, hai capito bene! È una tecnologia che potrebbe farci dimenticare i lunghi tempi di attesa alle colonnine di ricarica. Chi di voi non sogna una ricarica così rapida? ⚡️

Poteri e prestazioni da supereroe

Ma aspetta, non è tutto! Sotto il cofano, la Zeekr 9X monta un motore termico da 2 litri che sviluppa 275 CV, con un’efficienza termica del 46%. Questo significa che, pur essendo un’ibrida, avrà un consumo di carburante migliore rispetto a molti concorrenti cinesi. Un altro punto a favore della sostenibilità! 🌱

Inoltre, tre motori elettrici forniscono una potenza combinata di ben 1.381 CV, permettendo alla 9X di raggiungere i 240 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi. Chi pensava che un SUV potesse essere così scattante? 🚀

È ancora un mistero se questa bellezza arriverà in Europa, ma nel frattempo è già possibile preordinarla in Cina, con un prezzo che varia dai 600.000 ai 900.000 yuan, ovvero tra i 72.000 e i 108.000 euro. E voi, cosa ne pensate? Avete mai sentito parlare di Zeekr prima d’ora? Fatemi sapere nei commenti! 💬