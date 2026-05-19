Formula 1 Solargraph x Indy 500: edizione limitata da 38 mm di Tag Heuer

Il TAG Heuer Formula 1 Solargraph x Indy 500 è pensato per chi cerca un accessorio che parli sia di storia delle corse sia di tecnologie contemporanee. Progettato sulla base della più recente piattaforma Formula 1, questo modello in edizione limitata mette insieme una cassa compatta, finiture tecniche e un movimento al quarzo a energia solare che riduce la necessità di interventi di manutenzione.

Più di un semplice tributo: l’orologio porta elementi ereditati dalla tradizione motoristica americana ma conserva un’estetica versatile adatta all’uso quotidiano. Il riferimento ufficiale è WBY111G.BA0042 e la serie è numerata: solo 1.110 esemplari disponibili, pensati per celebrare la 110ª edizione della Indy 500, con un’identità visiva misurata e coerente.

Design e materiali

La cassa in acciaio inossidabile sabbiato da 38 mm conferisce un carattere deciso senza risultare eccessivo: le proporzioni ridotte (10,2 mm di spessore e 42 mm di distanza ansa-ansa) la rendono comoda su polsi diversi. La finitura opaca attenua i riflessi, offrendo un look più tecnico che si sposa bene con l’attitudine sportiva della collezione.

Cassa, ghiera e bracciale

La ghiera TH-Polylight in versione nera aggiunge resistenza e leggerezza, mentre il bracciale in acciaio sabbiato a tripla maglia con chiusura a doppio pulsante garantisce sicurezza in uso. La corona a vite e l’impermeabilità dichiarata fino a 100 m rendono l’orologio pratico anche fuori dalla scrivania, adatto alle attività giornaliere più impegnative.

Quadrante e dettagli distintivi

Il quadrante nero opalino mantiene una pulizia grafica studiata: un rehaut marrone con scala dei 60 secondi e il logo Indy 500 sono integrati senza sovraccaricare la lettura. Gli indici rodiati e il rivestimento in Super-LumiNova® assicurano visibilità in condizioni di scarsa luce, mentre la lancetta dei secondi laccata di rosso introduce un riferimento cromatico al mondo delle corse.

Movimento e caratteristiche tecniche

Al cuore del modello batte il Calibre TH50-00, un movimento solare al quarzo sviluppato in collaborazione con specialisti del settore. Questo sistema trasforma la luce in energia, offrendo precisione e autonomia senza la routine di ricariche o interventi frequenti. Il concetto è pensato per chi desidera uno strumento affidabile e immediatamente utilizzabile.

Autonomia e manutenzione

Una carica completa assicura fino a 10 mesi di funzionamento anche al buio, mentre la batteria ha una durata stimata di circa 15 anni. Il Solargraph si rivela quindi particolarmente adatto a chi predilige praticità e robustezza: un singolo minuto alla luce esterna può garantire ore di funzionamento, rendendo l’orologio efficiente in scenari reali.

Edizione limitata e considerazioni finali

Il fondello riporta un’incisione con motivo a mattoni in omaggio al celebre traguardo noto come Yard of Bricks, un dettaglio che rafforza il legame con l’Indianapolis Motor Speedway senza trasformare l’orologio in mera merchandise. L’incisione “ONE OF 1110” sottolinea l’esclusività del pezzo, destinato a chi apprezza riferimenti storici misurati.

Posizionato sul mercato a $2.250, il Formula 1 Solargraph x Indy 500 propone un mix tra identità racing e tecnologia solare: non rivoluziona il genere, ma offre una proposta equilibrata per appassionati e chi cerca un orologio sportivo di uso quotidiano. Per chi valuta design, affidabilità e simbolismo motoristico, questo modello rappresenta una scelta solida e ben congegnata.