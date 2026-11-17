Una moto da MotoGP con ruote chiodate supera una monoposto di Formula 1 su un lago ghiacciato del Wisconsin.

Una moto da MotoGP, una monoposto di Formula 1, una motoslitta, un camion Pro 4 e un’auto da rallycross hanno corso fianco a fianco su un lago ghiacciato di Eagle River, nel Wisconsin, con una temperatura di -17 gradi. Oracle Red Bull Racing ha organizzato la prima edizione della Red Bull Ultimate Winter Race, un evento che richiama la Red Bull Ultimate Race disputata a Houston nel 2024, ma spostata su una superficie gelata molto più insidiosa.

Un circuito costruito per mezzi molto diversi

Il tracciato, ricavato su 107 acri di ghiaccio, è stato disegnato per far competere veicoli nati per scopi opposti. Gli organizzatori hanno inserito scorciatoie e curve interne più corte per i mezzi poco adatti alla neve, mentre i veicoli meglio attrezzati per il ghiaccio hanno dovuto percorrere tratti più lunghi. L’obiettivo era rendere la gara equilibrata tra una monoposto che vive sull’asfalto e una motoslitta costruita per la neve.

Pedrosa precede la RB7 e la motoslitta di Sterne

A tagliare per primo il traguardo è stato Dani Pedrosa, in sella a una Ktm MotoGP con pneumatici chiodati realizzati su misura. Lo spagnolo, oggi collaudatore Ktm, ha sfruttato la sua abilità in piega e una rapida accelerazione per imporsi sul fondo vetrato. Alle sue spalle è arrivata la RB7, la vettura che nel 2011 portò Sebastian vettel al titolo mondiale, guidata da Patrick Friesacher. Il terzo gradino del podio è andato a Gunnar Sterne, pilota di motoslitte, che ha beneficiato della sua esperienza sulle piste ghiacciate.

Friesacher ha spiegato che, a causa delle temperature rigide, il team ha modificato pneumatici e altezza da terra della vettura. Ha inoltre dichiarato che la volta successiva userà chiodi più lunghi, come quelli di Pedrosa. Durante la gara la RB7 entrava spesso in curva troppo velocemente, generando sottosterzo e perdita di trazione.

Gli altri protagonisti della sfida

Accanto a Friesacher, Pedrosa, Sterne e Speed hanno corso Scott Speed, ex pilota di Formula 1 con la Toro Rosso, su un’auto da rallycross, e Andrew Carlson su un truck Pro 4. Friesacher ha definito l’esperienza speciale, sottolineando la possibilità di correre accanto a piloti di altissimo livello su un tracciato unico.