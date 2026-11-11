Lollobrigida vanta i successi sui tetti, De Pascale denuncia i ritardi: una lotta tra cantieri rinnovabili e decisioni politiche.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha visitato il mercato ortofrutticolo di Bologna, dove si affaccia uno dei più grandi tetti solari d’Europa. Lì, in risposta a una domanda sul divieto dei pannelli fotovoltaici a terra, ha dichiarato di aver prodotto il triplo dell’energia solare prevista dai governi precedenti, spendendo 3 miliardi di risorse e triplicando gli investimenti. Il ministro ha voluto sottolineare l’impegno del governo guidato da Giorgia Meloni nella transizione verso le energie rinnovabili.

Lollobrigida e i risultati sui tetti solari di Bologna

Secondo le parole del ministro, l’intervento sui tetti agricoli ha consentito di sfruttare le superfici già edificiate, evitando l’uso di terreni destinati alla produzione di cibo. Lollobrigida ha inoltre ricordato che l’Italia dispone di 12 milioni di ettari di superficie agricola utile, da destinare prioritariamente alla coltivazione. L’obiettivo, ha aggiunto, è quello di dimostrare che non è necessario “speculare” sui terreni agricoli, ma che le strutture esistenti come capannoni e serre bastano per generare energia pulita.

De Pascale denuncia i ritardi dei progetti eolici e il divieto dei pannelli a terra

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, ha offerto una narrazione diversa, a pochi metri dal luogo della visita del ministro. Ha dichiarato che il governo ha annullato l’autorizzazione a un gigawatt di eolico offshore al largo delle coste emiliane, un progetto altrimenti idoneo. Inoltre, ha richiamato l’attenzione su un decreto bollette da 1,4 euro al mese, definendolo insufficiente per le famiglie più vulnerabili, e ha rimproverato la lentezza del decreto aree idonee, che ha impiegato ben quattro anni per essere approvato.

Il Dl Agricoltura e la questione dei 4 milioni di ettari abbandonati

Il Dl Agricoltura, difeso da Lollobrigida e rafforzato da una recente sentenza della Consulta, vieta l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra. La motivazione ufficiale è la tutela dei 12 milioni di ettari di superficie agricola utile. Tuttavia, rilevamenti satellitari dell’Agea mostrano che tra 3,7 e 4 milioni di ettari rimangono inutilizzati o abbandonati. Questo dato suggerisce che esistono ampie aree potenziali per lo sviluppo di energie rinnovabili, ma che la normativa attuale impedisce l’uso più economico e scalabile del fotovoltaico a terra.

Il contesto europeo e le conseguenze per le famiglie

L’Europa sta già accumulando un ritardo rispetto alla traiettoria necessaria per ridurre le emissioni del 55 % entro il 2030. La Commissione europea ha evidenziato che l’Italia è tra i Paesi più lenti nei settori dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura, dell’industria e dei rifiuti. La dipendenza energetica dall’estero rimane alta, con prezzi del carburante che superano i 2 euro al litro e bollette in crescita. Il governo ha destinato 1 miliardo di euro per sostenere il gasolio agricolo, una spesa che, seppur utile nel breve termine, non affronta le cause profonde della crisi.

Coltiva Italia, giovani e fotovoltaico interfilare: prospettive contro le criticità

Il ministro ha citato il programma Coltiva Italia, volto a riportare i giovani in agricoltura e a recuperare i terreni incolti. Tuttavia, la carenza cronica di manodopera e l’invecchiamento della popolazione agricola rendono difficile la semplice “coltivazione” di terre abbandonate. Una soluzione alternativa è il fotovoltaico interfilare, che permette di mantenere le coltivazioni sotto i pannelli, generando al contempo una nuova fonte di reddito. Tale approccio potrebbe limitare l’abbandono dei campi, aumentare la produzione di energia pulita e ridurre la dipendenza dalle importazioni, senza violare il Dl Agricoltura.