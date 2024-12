Esplora la gamma di abbigliamento Rev'It! in Gore-Tex per affrontare ogni avventura.

Introduzione all’abbigliamento in Gore-Tex

Quando si parla di abbigliamento tecnico per motociclisti, il Gore-Tex rappresenta una delle soluzioni più avanzate per garantire comfort e protezione. Rev’It!, leader nel settore, offre una vasta gamma di capi progettati per affrontare qualsiasi condizione atmosferica, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole e sicura. In questo articolo, esploreremo alcuni dei modelli più interessanti della collezione Rev’It! e le loro caratteristiche distintive.

Giacca Adventure Sport: versatilità e comfort

La giacca Vertical GTX di Rev’It! è un esempio perfetto di come il design possa incontrare la funzionalità. Realizzata con tecnologia Gore-Tex 2L, questa giacca è laminata e offre una fodera termica rimovibile, rendendola ideale per ogni stagione. Le prese d’aria brevettate garantiscono una ventilazione ottimale, mentre le tasche impermeabili permettono di tenere al sicuro gli oggetti personali. Con un prezzo di 569,99 euro, è disponibile in taglie dalla S alla 3XL, rappresentando un’ottima scelta per chi cerca un abbigliamento tecnico di alta qualità.

Stile moderno con la Potential GTX

Per chi desidera un look più sportivo, la giacca Potential GTX si distingue per il suo design contemporaneo. Grazie alla membrana Gore-Tex Z-liner, offre impermeabilità e comfort, senza compromettere la vestibilità. Con un’imbottitura interna per il freddo e dettagli riflettenti, questa giacca è perfetta per le avventure invernali. Il prezzo di 499,99 euro e la disponibilità in taglie dalla S alla 3XL la rendono un’opzione accessibile per molti motociclisti.

Soluzioni top di gamma: Stratum e Paramount

Per i motociclisti più esigenti, Rev’It! propone la giacca Stratum GTX, caratterizzata da una costruzione a più livelli che la rende adatta a tutte le condizioni climatiche. Con un sistema di ventilazione strategico e protezioni di alto livello, questa giacca è perfetta per chi non vuole rinunciare alla sicurezza. Il prezzo di 1.299,99 euro riflette la qualità e la tecnologia avanzata di questo prodotto. Inoltre, la Paramount GTX è una tuta intera che offre massima protezione e comfort, ideale per i viaggi più lunghi. Con un prezzo di 1.599,99 euro, è progettata per affrontare anche le condizioni più avverse.

Abbigliamento femminile: Lamina GTX

Rev’It! non dimentica le motocicliste, proponendo la giacca Lamina GTX, progettata specificamente per adattarsi alle forme femminili. Con un design laminato e molteplici tasche, questa giacca combina stile e funzionalità. Le protezioni di livello 2 garantiscono sicurezza, mentre il prezzo di 669,99 euro la rende una scelta interessante per le donne che amano viaggiare in moto.

Accessori essenziali: guanti e calzature

Infine, non possono mancare nel catalogo di Rev’It! i guanti e le calzature in Gore-Tex. Le Sneakers Krait GTX offrono comfort e protezione per l’uso quotidiano, mentre gli stivali e i guanti garantiscono prestazioni eccellenti in ogni condizione. Questi accessori completano l’abbigliamento tecnico, assicurando che ogni motociclista possa affrontare il maltempo senza compromessi.