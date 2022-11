Jay Kay, cantante dei Jamiroquai, ama collezionare auto; tra le sue preferite ci sono le Ferrari, ma non mancano Aston Martin e Rolls Royce.

La passione per le auto è un aspetto che accomuna molte persone, soprattutto quando si tratta delle belle e veloci supercar. Jay Kay, cantante dei Jamiroquai, è una di queste persone: ecco le sue auto più belle e particolari.

Auto Jay Kay: tanta Ferrari nel “box” del cantante

Collezionare auto, portafoglio permettendo, è un hobby che molte persone vorrebbero coltivare. In particolare, a catturare gli sguardi sono spesso le supercar, sia per la loro bellezza che per la potenza che si “nasconde” nei loro motori.

Jay Kay, frontman dei Jamiroquai, oltre a collezionare cappelli, ha tra le sue passioni anche quella per le lussuose auto veloci. Il suo garage personale conta infatti oltre 30 modelli di supercar dove, ovviamente, non mancano le Ferrari.

Jay Kay possiede infatti una Ferrari Enzo, con gli interni in pelle colorati di verde, e ben cinque altri modelli del Cavallino Rampante. L’ultima arrivata è una Ferrari LaFerrari, una vettura prodotta in 500 esemplari e di cui Kay possiede il modello inedito Kermit Green.

A queste due “Rosse” si aggiungono una F50, una 550 Maranello, una F40 e una Ferrari 330 GT Vignale. Quest’ultimo modello è uno di quelli che rende più fiero il cantante dei Jamiroquai.

Lanciata sul mercato nel 1967, la 33o GT Vignale è una particolare station wagon che prende il nome dal suo ideatore, ovvero Alfredo Vignale.

Auto Jay Kay: Made in Italy al primo posto, ma l’Europa non manca

Le tante auto possedute da Jay Kay vedono una maggioranza per quelle prodotte dalle case automobilistiche italiane. Oltre alle immancabili Ferrari, Kay possiede anche una Lamborghini Diablo in color carbonio, una Miura rossa, sempre della Casa del Toro, una Maserati A6G nera e una Fiat 1000 Abarth color giallo.

Il noto cantante non tradisce però il suo essere inglese. Nella sua collezione non mancano infatti Rolls Royce e Aston Martin. La prima è presente nel modello Phantom, mentre la seconda nel modello DB 5, nota anche come la famosa Aston di James Bond.

Non mancano infine le supercar tedesche come una Porsche 911 GT3 RS Carrera viola, una Mercedes 300 S2 Roadster e ben tre Audi, una RS6 e due Quattro; quest’ultimo modello vanta anche il primo posto nel Campionato mondiale rally nel 1982.

