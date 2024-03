Se la spia dell'olio motore è lampeggiante non va ignorata. Scopriamo cosa è e cosa fare se si presenta sul cruscotto della vostra auto.

Conoscere i problemi che può avere la propria vettura consente di viaggiare in modo più tranquillo e sicuro. Inoltre, ci consente di accorgerci delle eventuali anomalie segnalate dal quadro strumenti. Infatti, come sempre accade, se un’icona sul cruscotto resta accesa o lampeggia indica un problema. Tra le varie anomalie che posso essere segnalate dal cruscotto c’è la spia olio motore lampeggiante. Vediamo che cosa è e cosa fare.

Spia olio motore lampeggiante: cosa è

La spia olio motore porta il simbolo di un piccolo serbatoio gocciolante, si accende ogni volta che si mette in moto l’auto e dopo una manciata di secondi si spegne. Tuttavia, può accadere che la spia olio motore sia lampeggiante.

Quando la spia olio è lampeggiante non indica un guasto. Infatti, la spia olio motore lampeggiante indica che l’olio è degradato, ovvero che è presente poco olio nel motore. Tuttavia, è importante agire tempestivamente per evitare che si verifichino guasti o che l’avaria in corso possa causare danni collaterali. Si segnala che l’accensione della spia olio motore, sulle auto nuove, può essere anche data da un problema di tipo elettronico. Ad ogni modo, è sempre necessario controllare il manuale d’uso e manutenzione dell’auto.

Cosa fare

Qualora la spia dell’olio motore dovesse lampeggiare bisogna semplicemente sostituire l’olio, seguendo questi passaggi.

Innanzitutto, non proseguire la marcia e spegnere il motore. Successivamente, bisognerà controllare il livello dell’olio motore, attraverso l’apposita asta: l’asta andrà estratta, ripulita, rimessa nella sua sede ed estratta nuovamente. Nel caso in cui l’asta fosse asciutta significa che manca l’olio e quindi va effettuato il rabbocco.

Inoltre, è consigliabile verificare lo stato del filtro dell’olio, che non ci siano perdite alla coppa dell’olio e al dado di drenaggio.

Se è tutto a posto, è opportuno recarsi in una officina per un controllo alla pompa di mandata dell’olio e ai regolatori di pressione.