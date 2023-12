Il trend dell'acquisto dell'usato è in crescita in Italia.

Sono numerose le motivazioni per cui gli italiani hanno scelto spesso auto di seconda mano. A partire dal prezzo dei veicoli in costante aumento, per arrivare fino alle difficoltà correlate alle consegne in ritardo, che costringono molti a preferire le auto usate in quanto disponibili in pronta consegna.

Questo trend è stato una realtà anche per il 2023, è però importante fare attenzione ad alcune cose per poter avere a disposizione l’auto che si desidera.

Dove acquistare l’usato

Prima di tutto è importante scegliere bene l’autosalone a cui rivolgersi. Oggi in Italia sono numerosissimi gli autosaloni che propongono auto multimarca. Quando si decide di prediligere una vettura di seconda mano è però importante rivolgersi a una realtà che possa proporre numerosi veicoli usati, in modo da avere una scelta più ampia. Si puoi optare per autosaloni che sono in attività da moto tempo, come ad esempio Jazzoni, in quanto questo ne testimonia in genere l’affidabilità.

Si potrà così scegliere l’auto che si desidera, tra quelle usate, nuove o a km zero, senza preclusioni di sorta e senza doversi riferire a un singolo brand. Ricordiamo poi che le norme italiane prevedono che il concessionario garantisca tutti i veicoli di seconda mano per almeno 12 mesi, in modo che l’acquirente non abbia brutte sorprese nel corso delle settimane successive all’acquisto.

Scegliere il veicolo

La scelta del veicolo da acquistare è ovviamente interamente dell’acquirente. Ognuno ha i propri gusti in fatto di automobili, ma è importante anche tenere conto delle specifiche esigenze. In caso contrario ci si pentirà rapidamente dell’acquisto, trovando l’auto troppo lunga o il bagagliaio troppo piccolo. Prima di andare in un concessionario di auto usate a Roma è quindi importante fare qualche ragionamento su ciò di cui si ha effettivamente bisogno. In linea generale gli italiani tendono a prediligere le utilitarie, questo perché l’auto spesso si utilizza nel quotidiano, per andare al lavoro o per fare la spesa. A volte però un’auto un poco più grande può rivelarsi una soluzione adatta, che consente anche di fare qualche gita fuori porta senza problemi. Un elemento da considerare è anche la motorizzazione, soprattutto in previsione del futuro, visto che con buona probabilità le vetture a basse emissioni saranno sempre più apprezzate.

Veicoli a km zero

Come abbiamo detto molti italiani preferiscono le auto di seconda mano perché offrono una soluzione ideale per tante persone, senza spendere cifre troppo elevate. Il costo dei veicoli nuovi sta infatti diventando sempre più proibitivo. Un’ottima soluzione è data anche dai veicoli a km zero, proposti spesso a un prezzo del 10-15% inferiore rispetto al nuovo.

Un’auto a km zero è già stata immatricolata, ma di fatto non è mai uscita dal concessionario; per legge non può aver percorso più di 100 km su strada. È quindi un buon affare, per definizione in pronta consegna: è infatti già pronta dal concessionario e quindi dopo averla scelta la si potrà guidare nell’arco di pochi giorni. Cosa che permette di ovviare alla problematica delle consegne ritardate, ancora reale per molti marchi automobilistici.