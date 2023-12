Pensate alla Ford Mustang Shelby GT500 del 2022 come ad un parco a tema in movimento. Il suo mostruoso V-8 sovralimentato da 760 CV lancia la coupé con una forza impressionante e la sua immensa aderenza provoca sensazioni di euforia, nausea o entrambe. Il tutto mentre l’elettrizzante nota di scarico fa da colonna sonora e un cambio automatico a cambiata rapida gestisce le cambiate per la coupé a trazione esclusivamente posteriore. Scopri prezzo, cavalli e scheda tecnica della Ford Mustang Shelby GT500.

Ford Mustang Shelby GT500: cavalli e scheda tecnica

Nel 2022, anno in cui ricorrono i 55 anni dalla nascita della Shelby GT500 originale, Ford offre al modello attuale una Heritage Edition a produzione limitata. Essenzialmente un pacchetto estetico, consiste in una verniciatura Brittany Blue con la scelta di strisce gemelle Wimbledon White o Absolute Black da cima a fondo.

Il look commemorativo costa 2140 dollari, ma con le strisce in vinile; l’opzione di farle dipingere a mano costa 10.000 dollari. Ford aggiunge anche il Code Orange alla gamma di colori della Shelby. Volete spendere ancora di più per una GT500? Verrà prodotto anche un numero limitato di modelli GT500KR (King of the Road), ognuno dei quali offrirà oltre 900 cavalli.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il motore più potente mai inserito in un’auto di serie Ford si nasconde dietro il muso minaccioso della Shelby GT500. Chiamato giustamente Predator, il motore è un V-8 da 5,2 litri sovralimentato che genera 760 cavalli. Questa prodigiosa potenza fa girare le ruote posteriori attraverso un chiaroveggente cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti (ci dispiace, la Mustang più potente non è disponibile con un cambio manuale).

Interni, comfort e carico

Gli interni della Shelby Mustang sono molto simili a quelli della sua controparte tradizionale. Sebbene condividano il design e lo spazio per i passeggeri e il carico siano paragonabili, la GT500 offre opzioni come il rivestimento del cruscotto in fibra di carbonio e i sedili anteriori Recaro più aggressivi e specifici per Shelby, oltre a una serie di caratteristiche di serie molto interessanti. Quest’ultima include un quadro strumenti completamente digitale da 12,0 pollici configurabile, il climatizzatore bi-zona, i sedili anteriori rivestiti in pelle con cuscini riscaldati e raffreddati e il sedile del guidatore regolabile a sei vie.

Chi preferisce una coppia di sedili anteriori più sostenuti, anche se privi delle funzioni sopra citate, può optare per i Recaro rivestiti in pelle.

Il prezzo della Ford Mustang Shelby GT500

Dopo cavalli e scheda tecnica della Ford Mustang Shelby GT500, è arrivato il momento del prezzo. Una Mustang base costa 72.900 dollari (64 mila euro), ma con l’aggiunta di Shelby American, il listino sale a 127.895 dollari (113 mila euro).

